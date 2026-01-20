18,9 Milliarden Dollar in einem Jahr: Chris Hohn stellt mit seinem Hedgefonds einen neuen Rekord auf. Dabei setzte er auf eine Branche, die viele Investoren unterschätzen.

Chris Hohn hat mit seinem TCI Fund Management einen Jahresgewinn von 18,9 Milliarden Dollar erzielt und damit einen neuen Rekord in der Hedgefondsbranche aufgestellt. Nie zuvor erwirtschaftete ein einzelner Fonds in einem Jahr einen höheren Betrag für seine Anleger. Der britische Investor profitierte dabei von einem insgesamt starken Jahr für die Branche, in dem die Manager zusammen Gewinne von 543 Milliarden Dollar einfuhren.

Luft- und Raumfahrt als Erfolgsgarant

Damit übertraf Hohn sowohl Ken Griffins Citadel, das 2022 mit 16 Milliarden Dollar den vorherigen Rekord hielt, als auch John Paulsons legendäre Subprime-Wette aus dem Jahr 2007 mit 15 Milliarden Dollar. Der Schlüssel zum Erfolg lag in konzentrierten Investments in die Luft- und Raumfahrtbranche. GE Aerospace, der Hauptableger von General Electric nach dessen Aufspaltung, legte um 85 Prozent zu. Auch die europäischen Beteiligungen Airbus und Safran stiegen mit über 40 Prozent deutlich. Das Ergebnis war eine Nettoperformance von 27 Prozent für den 77 Milliarden Dollar schweren Fonds.

Hohn verfolgt dabei einen unkonventionellen Ansatz. Während die Branche von riesigen Multi-Manager-Plattformen mit hunderten autonomen Trading-Teams dominiert wird, trifft bei TCI nach wie vor eine einzelne Person die wichtigen Investmententscheidungen. Der Brite setzt auf Unternehmen mit natürlichen Monopolen oder schwer kopierbaren Wettbewerbsvorteilen, etwa Eisenbahn- oder Flughafenbetreiber, die über wertvolle Infrastruktur und geistiges Eigentum verfügen.

Breite Gewinnbasis statt Tech-Fokus

Die erfolgreichsten Hedgefonds des Jahres mussten sich nicht auf die großen Tech-Aktien konzentrieren. Rick Sopher von Edmond de Rothschild, der die jährliche Studie zu den profitabelsten Hedgefonds erstellt, erklärt: „Es war möglich, sehr hohe Gewinne an den Aktienmärkten zu erzielen, ohne nur von wenigen einzelnen Aktien abhängig zu sein.“

Die Top-Performer fanden ihre Chancen in verschiedensten Sektoren. Ob Luft- und Raumfahrt, Verteidigung oder Infrastruktur, konzentrierte Wetten fernab der „Magnificent 7“ lieferten außergewöhnliche Renditen.

Starkes Jahr für die gesamte Branche

Mit einer durchschnittlichen Rendite von 12,6 Prozent erreichte die Hedgefondsbranche ihr bestes Ergebnis seit der Finanzkrise 2009. Die Top 20 Manager erwirtschafteten zusammen 115,8 Milliarden Dollar und steuerten damit mehr als ein Fünftel der Branchengewinne bei, obwohl sie lediglich 16,6 Prozent des Gesamtvermögens von rund fünf Billionen Dollar kontrollieren.

Für Chris Hohn und TCI bedeutet der Rekordgewinn auch einen Sprung in der ewigen Bestenliste. Mit kumulierten Gewinnen von 68,4 Milliarden Dollar seit der Gründung 2004 kletterte der Fonds auf Platz fünf der profitabelsten Hedgefonds aller Zeiten. Ken Griffins Citadel bleibt mit 90,4 Milliarden Dollar Gesamtgewinn seit 1990 weiterhin die Nummer eins, doch TCI ist deutlich jünger und holt auf.