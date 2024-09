Ranking von 2013 bis 2023 Diese Länder haben in den vergangenen 10 Jahren am meisten Gold gekauft

Geopolitische Spannungen und Diskussionen über De-Dollarisierung – nur zwei Punkte, warum das Interesse an Goldkäufen steigt, besonders bei Zentralbanken. Wir zeigen, welche Länder in den vergangenen zehn Jahren ihre Goldreserven am stärksten aufgestockt haben.