Die Gold-Rally geht weiter: Seit Jahresbeginn ist der Wert des Edelmetalls um mehr als 39 Prozent gestiegen und hat am 15. September einen historischen Höchststand von 3.669 US-Dollar pro Unze erreicht.

Besonders die Zentralbanken haben dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach Gold immer weiter angestiegen ist: Im vergangenen Jahr haben diese weltweit 1.045 Tonnen Gold gekauft. Damit lagen die Käufe das dritte Jahr in Folge über 1.000 Tonnen. Von 2010 bis 2021 waren es hingegen im Durchschnitt lediglich 473 Tonnen pro Jahr.

Doch das Edelmetall profitiert auch allgemein von einem Marktumfeld, das von sinkenden US-Zinsen und einem schwächeren US-Dollar bei gleichzeitig allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit ausgeht.

Ein Ende der Gold-Rally scheint nicht in Sicht. Experten von Morgan Stanley prognostizieren einen Anstieg des Preises auf etwa 3.900 US-Dollar. Laut Goldman Sachs könnte der Preis des Edelmetalls sogar auf fast 5.000 US-Dollar je Unze klettern – in dem Fall, dass die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed geschwächt wird und Investoren nur einen kleinen Teil ihres Kapitals aus US-Staatsanleihen in Gold umschichten.

Und nun ziehen auch Goldminenaktien an und zeigen die lang erwartete Hebelwirkung auf den Goldpreis, nachdem diese jahrelang enttäuscht haben.

Davon profitieren natürlich auch die Länder, in denen das Gold abgebaut wird. Wir haben uns daher angeschaut, welche Länder in den vergangenen 15 Jahren das meiste Gold produziert haben. Wenig überraschend: Es befindet sich kein europäisches Land darunter – obwohl Nachbarländer durchaus Gold fördern. Aber in einem deutlich kleineren Maßstab, wie unsere Tabelle zeigt.

Land Gesamtfördermenge 2010 bis 2024 2024 produziertes Gold Bulgarien 99 Tonnen 9 Tonnen Finnland 121 Tonnen 8 Tonnen Schweden 104 Tonnen 7 Tonnen andere europäische Länder 103 Tonnen 13 Tonnen

In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen, welche zehn Länder in den vergangenen 15 Jahren am meisten Gold gefördert haben. Die Daten stammen von der Lobby-Organisation World Gold Council, die Zahlen wurden entsprechend der Stelle hinter dem Komma auf- oder abgerundet.