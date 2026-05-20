Die Allianz hat 2025 die meisten Bruttobeiträge im Fonds- und Indexpolice-Geschäft eingesammelt. Beim prozentualen Beitragswachstum führen hingegen kleinere und mittlere Anbieter.

Welche Lebensversicherer das meiste Geld in Fonds- und Indexpolicen eingesammelt haben, zeigt der aktuelle Map-Report von Franke und Bornberg.

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Die Allianz ist 2025 wieder der größte Anbieter im Fonds- und Indexpolice-Geschäft. Bei den verdienten Bruttobeiträgen überholte sie die Generali, die das Ranking ein Jahr zuvor noch angeführt hatte. Das zeigt der Map-Report Nr. 944 „Solvabilität im Vergleich 2016 bis 2025“ von Franke und Bornberg. Mit einem Beitragsvolumen von rund 4,29 Milliarden Euro erzielte die Allianz einen Zuwachs von 17,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

2024 hatte die Generali mit knapp 3,99 Milliarden Euro noch knapp vor der Allianz (3,64 Milliarden Euro) gelegen. 2025 steigerte die Generali ihre Einnahmen lediglich um 2,2 Prozent auf rund 4,07 Milliarden Euro und fiel damit auf den zweiten Rang zurück.

Auf den weiteren Plätzen folgen R+V (2,24 Milliarden Euro, +19,9 Prozent) und Zurich Deutscher Herold (1,77 Milliarden Euro, −1,6 Prozent). Über der Milliardengrenze lagen außerdem Debeka (+30,6 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro) und Provinzial (+17,6 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro).

Stärkste prozentuale Zuwächse

Beim prozentualen Beitragswachstum führen kleinere und mittlere Anbieter das Ranking an. Den höchsten Anstieg verzeichnete die Signal Iduna Lebensversicherung AG mit +43,6 Prozent. Die AG trägt seit Anfang 2022 das Neugeschäft der Signal Iduna Gruppe — während die ältere Signal Iduna Lebensversicherung a.G. als Bestandsträger mit −6 Prozent rückläufig ist. SV folgte mit +40,7 Prozent, Debeka mit +30,6 Prozent, LVM mit +30,5 Prozent und Neue Leben mit +30,4 Prozent.

Rückgänge mussten hingegen LPV (−10,4 Prozent), Skandia (−7,7 Prozent) und Proxalto (−7,1 Prozent) hinnehmen. Skandia und Proxalto befinden sich laut Map-Report im Run-off beziehungsweise führen aktuell kein Neugeschäft.

Spezialisten mit hohem Fondspolicen-Anteil

Für einzelne Gesellschaften macht das Fondspolice-Geschäft nahezu das gesamte Beitragsvolumen aus: Mylife erzielte 97,4 Prozent ihrer Einnahmen in diesem Segment, Skandia 96,7 Prozent. Ebenfalls hohe Anteile weisen die Heidelberger Lebensversicherung (85,1 Prozent), Helvetia (81,7 Prozent) und Zurich Deutscher Herold (81,2 Prozent) auf. Die Heidelberger hat ihr Neugeschäft bereits 2014 eingestellt und gehört wie Skandia und Proxalto zur Viridium-Gruppe.

Zur Studie

Grundlage der Auswertung sind die verdienten Bruttobeiträge gemäß den SFCR-Berichten der Gesellschaften. Der Map-Report von Franke und Bornberg umfasst Daten von 2016 bis 2025.