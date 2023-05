Teilen

Analyse von Etoro Eurovision Stock Contest: Diese lokalen Aktienindizes hatten die beste 12-Monats-Performance

Passend zum Eurovision Song Contest hat Etoro den Eurovision Stock Contest gestartet. Dafür hat die Social-Investing-Plattform untersucht, welche Teilnehmer des musikalischen Pendants die beste Aktienperformance in den vergangenen zwölf Monaten ablieferten. So viel sei gesagt: Der Gewinner konnte musikalisch in den vergangenen Jahren nicht überzeugen.