Auf Jahressicht Diese Mischfonds schneiden am besten ab – nach Maximum Drawdown

Es klingt fast wie eine Binsenweisheit: Wenn man 50 Prozent verliert, muss man 100 Prozent gewinnen, um wieder auf dem Ausgangsniveau zu sein. Es ist also wichtig, den maximalen Verlust (Maximum Drawdown – MDD) konstant im Auge zu behalten.

Das Bild, das der aktuelle Performance-Korridor per Ende Mai zeichnet – sortiert nach maximalem Verlust über 12 Monate –, zeigt genau das auf. Jene Vermögensverwalter, die in den letzten 12 Monaten weniger verloren haben, müssen in Erholungsphasen auch weniger aufholen. Die besten Vermögensverwalter erzielen dadurch eine positive Performance und setzen sich damit deutlich vom Wettbewerb ab.

Tabelle 1: Performance-Korridor ausgewählter Vermögensverwalter

Mithilfe des Performance-Korridors vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. beobachtet DAS INVESTMENT den Wettbewerb und ordnet die Leistungen von Vermögensverwaltern ein. Die Performance der besten, mittleren und schlechtesten Vermögensverwalter ist hier sortiert nach Maximum Drawdown über die letzten zwölf Monate (1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022). Die Tabelle oben ist eine Übersicht der vier Risikoprofile:

defensiv

ausgewogen

dynamisch

Risiko

Das Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. analysiert nur vermögensverwaltende Fonds, die mindestens 100 Millionen Euro Assets under Management und einen Track Record von fünf Jahren haben. Neben der quantitativen Analyse findet auch eine qualitative Analyse der Konzepte statt. Fonds, die nach Sicht des Hauses den Anforderungen nicht entsprechen, werden aussortiert. Diese „Qualitäts-Bias“ führt dazu, dass die schlechtesten Verwalter der vorliegenden Analyse nicht die schlechtesten Verwalter des Marktes widerspiegeln. Derzeit werden 187 VV-Konzepte abgebildet. Datenquelle ist Reuters, verarbeitet werden die Daten mittels Qplix. Entsprechend erfolgt die Berechnung der Volatilität nach der Qplix-Methode (250 Tage).

In den Performance-Daten werden keine Kosten für Depotverwahrung und Transaktionen berücksichtigt.

Quelle:

Die Daten hat freundlicherweise Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Der komplette Vergleich als PDF-Datei lässt sich hier herunterladen.