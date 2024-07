Mischfonds versprechen ihren Anlegern ein Komplettpaket: Sie stellen unterschiedliche Anlagen in einem gemeinsamen Portfolio zusammen, das sowohl Rendite erwirtschaften als auch Risiken abmildern soll. Klassischerweise finden sich Aktien und Anleihen in einem Mischfonds, mittlerweile mischen Fondsmanager aber auch andere Anlageklassen bei, wie Zertifikate, Rohstoffe oder Kryptowerte.

Analysten der Vermögensverwaltung Rheinischen Portfolio Management betrachten und analysieren regelmäßig die nach Absatzzahlen beliebtesten Mischfonds am deutschen Markt. Neben der jüngeren Entwicklung sehen sie sich auch ihre Stärken und Schwächen an. Alle Fonds durchlaufen ein von RP aufgestelltes Scoring-Verfahren. Darin werden sie nach acht unterschiedlichen relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko begutachtet.

Im Anschluss bringt RP alle betrachteten Fonds in eine Rangfolge. Die ersten zehn wiederum kommen in ein Auswahlportfolio, in das Kunden in Form einer Fonds-Vermögensverwaltung auch investieren können.

Zu jedem Quartalswechsel wird die Analyse wiederholt und das Auswahlportfolio umgeschichtet. Hier stellen wir die aktuelle Bestenauswahl der Topseller-Mischfonds zum jüngsten Quartalswechsel am 30. Juni vor. Analyst Maksym Dundar erläutert die individuelle Stärken und Schwächen der Fonds.

Platz 10: DWS Concept Kaldemorgen

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU0599946893

Fondsvolumen: 14.271 Millionen Euro

Manager: Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt, Henning Potstada

Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Absolute-Return-Ansatz

Stärken: Kann Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen

Schwächen: Ambitoniertes Risiko-Renditeziel setzt gute Exposure-Steuerung voraus