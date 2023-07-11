Kundenempfehlungen zählen zu den wirksamsten Werbemaßnahmen – auch und gerade in Versicherungsfragen. Wir stellen die 10 private Krankenversicherer vor, die in den letzten zwei Jahren besonders oft weiterempfohlen wurden.

Wir leben im Informationszeitalter. Für die Kunden wird es einerseits immer einfacher, sich über Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Andererseits jedoch prasselt auf sie eine Vielzahl von Informationen ein und macht es schwierig, den Überblick zu behalten. So verlassen sich gerade bei wichtigen Kaufentscheidungen – wie dem Abschluss einer privaten Krankenversicherung – viele Menschen auf Weiterempfehlungen von Bekannten, Freunden oder Verwandten.

„Die beste Voraussetzung für eine gute Weiterempfehlungsquote ist es, sich durch eine überdurchschnittlich gute Leistung vom Wettbewerb abzuheben und dadurch zufriedene Kunden für sich zu gewinnen und an sich zu binden“, meint Verkaufstrainerin Sandra Schubert. Welche Unternehmen dabei in den vergangenen 24 Monaten besonders erfolgreich waren, zeigt die aktuelle Studie „Von Kunden empfohlen“.

Mehr als 500.000 Kundenurteile

Für ihre Studie hat die Kölner Rating-Agentur Servicevalue in Kooperation mit Focus Money mehr als 500.000 Kundenurteile zu 1.444 Anbietern aus 82 unterschiedlichen Branchen eingeholt und ausgewertet.

Inwiefern haben die Befragten in ihrem sozialen Umfeld Unternehmen weiterempfohlen, bei denen sie während der letzten 24 Monate Kunde waren oder noch sind, fragten die Forscher. Sie gaben dabei vier Antwortmöglichkeiten vor: „ja, immer wieder“, „ja, mehrmals“, „ja, mindestens einmal“ und „nein“. Daraus berechneten sie für jedes Unternehmen den sogenannten Empfehlungsscore (ES).

Dieser ES kann zwischen 0 (= von keinem Kunden bereits weiterempfohlen) und 100 (= von allen Kunden immer wieder weiterempfohlen) liegen. Ein ES von 20 bedeutet, dass im Durchschnitt alle Kunden diesen Anbieter tatsächlich mindestens einmal weiterempfohlen haben.

Anbieter, deren ES über dem Branchenmittelwert liegt, erhalten die Auszeichnung „Hohe Weiterempfehlung“. Die jeweiligen Branchengewinner sind mit dem Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“ ausgezeichnet.

GMX und 1&1 vorn

Die insgesamt bestbewerteten Branchengewinner sind der E-Mail-Anbieter GMX, der Telekommunikations-Anbieter 1&1 und der Kreditkarten-Anbieter Barclays. Sie kommen jeweils auf ein ES von über 30. Der beste PKV-Anbieter hingegen hat einen ES von 22,4. Welcher Versicherer das ist und welche weitere neun Gesellschaften gut abgeschnitten haben, erfährst du in unserer Bildstrecke.

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Platz 10: Gothaer 1 / 10 Eingang zur Gothaer:. Bildquelle: Gothaer