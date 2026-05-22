48,1 Milliarden US-Dollar – so groß ist das Vermögen der 22 reichsten Prominenten der Welt zusammengenommen, wie Forbes jetzt in einem aktuellen Ranking ermittelt hat. Sie sind Mitglieder des Three Comma Club – eine ironische Bezeichnung für Menschen mit einem Nettovermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Die Bezeichnung kommt daher, da in den USA Tausenderstellen mit einem Komma und nicht wie bei uns mit einem Punkt markiert werden.
Im vergangenen Jahr waren es noch 18 Promi-Milliardäre auf der Liste - der exklusive Club hat sich seitdem um vier Mitglieder erweitert.
Der Großteil der Milliardärs-Promis sind dabei Männer – aber auch ein paar Frauen haben es in die oberen Ränge geschafft. Wenig verwunderlich: Fast alle kommen aus den USA, lediglich fünf haben (zusätzlich) eine andere Staatsangehörigkeit. In der Bildergalerie stellen wir die 22 Prominenten vor.
Vermögen: 1 Milliarde US-Dollar
Alter: 61 Jahre
Staatsangehörigkeit: US-amerikanisch
Ursprung des Vermögens: Dr. Dre baute sein Vermögen durch eine Karriere als Musiker, Musikproduzent und Unternehmer auf. Nach seinen Anfängen mit der Rap-Gruppe N.W.A gründete er das Musiklabel Aftermath Entertainment, über das er Weltstars wie Eminem und 50 Cent entdeckte und an deren Erfolgen er massiv verdiente.
Den finanziellen Durchbruch schaffte er jedoch abseits der Musik: 2014 verkaufte er die von ihm mitbegründete Kopfhörer-Marke „Beats by Dre“ für 3 Milliarden US-Dollar an Apple. Dieser Deal sowie spätere millionenschwere Verkäufe seiner Songrechte machten ihn zu einem der reichsten Akteure der Musikindustrie.