48,1 Milliarden US-Dollar – so groß ist das Vermögen der 22 reichsten Prominenten der Welt zusammengenommen, wie Forbes jetzt in einem aktuellen Ranking ermittelt hat. Sie sind Mitglieder des Three Comma Club – eine ironische Bezeichnung für Menschen mit einem Nettovermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Die Bezeichnung kommt daher, da in den USA Tausenderstellen mit einem Komma und nicht wie bei uns mit einem Punkt markiert werden.

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Im vergangenen Jahr waren es noch 18 Promi-Milliardäre auf der Liste - der exklusive Club hat sich seitdem um vier Mitglieder erweitert.

Der Großteil der Milliardärs-Promis sind dabei Männer – aber auch ein paar Frauen haben es in die oberen Ränge geschafft. Wenig verwunderlich: Fast alle kommen aus den USA, lediglich fünf haben (zusätzlich) eine andere Staatsangehörigkeit. In der Bildergalerie stellen wir die 22 Prominenten vor.

Platz 22: Dr. Dre 1 / 22 Dr. Dre ist ein US-amerikanischer Rapper, Musikproduzent und Unternehmer, der als eine der einflussreichsten Schlüsselfiguren des Hip-Hop gilt. Bildquelle: Imago Images / UPI Photo