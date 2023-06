Notfall-Training: Ärzte üben für den Fall einer Cholera-Infektion am Bord eines Flugzeugs.

Notfall-Training: Ärzte üben für den Fall einer Cholera-Infektion am Bord eines Flugzeugs. | Foto: Imago Images / ITAR-TASS

Cholera ist eine akute Magen-Darm-Infektion, die vor allem durch verunreinigtes Wasser und Nahrung übertragen wird. Laut Auswärtigem Amt (AA) kommt Cholera weltweit vor, insbesondere auf dem indischen Subkontinent, in Zentralafrika sowie in Zentral- und Südamerika.

Die Erkrankung tritt häufig in Ländern auf, in denen Trinkwasser- und Abwassersysteme nicht voneinander getrennt sind und daher das Trinkwasser mit Choleraerregern verunreinigt sein kann und betrifft dort vor allem die ärmere Bevölkerung. Das ECDC stellt eine weltweite Übersicht über aktuelle Cholera-Ausbrüche zur Verfügung.

Falls es nicht zu engem Kontakt mit Erkrankten, zum Beispiel in Krankenhäusern oder Flüchtlingslagern kommt, sei das Risiko extrem gering auf einer Reise oder bei einem Langzeitaufenthalt an Cholera zu erkranken, so das AA. Strikte Einhaltung der Lebensmittel-, Trinkwasser- und Körperhygiene seien die wichtigsten Vorbeugemaßnahmen.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich impfen lassen. Beim Vergleichsportal gesetzlichekrankenkassen.de geben 38 der insgesamt 96 Krankenkassen an, dass sie die Kosten für eine Cholera-Impfung vollständig übernehmen. Zwei Kassen erstatten 90 Prozent, vier Kassen 80 Prozent.

Im Rahmen eines sogenannten Globalbudgets (oft auch Gesundheitskonto genannt), das Versicherte im Laufe eines Jahres ausschöpfen können, erstatten acht Kassen zwischen 80 Prozent und 100 Prozent der Kosten für diese Impfung, wenn sie einen bestimmten Betrag nicht übersteigen (zwischen 250 und 500 Euro).