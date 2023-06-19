Wer eine Fernreise plant, sollte sich auch über den benötigten Impfschutz informieren. Eine Impfung ist sogar in einigen Ländern gesetzlich vorgeschrieben. Welche das ist, welche weiteren Reiseimpfungen sinnvoll sind und wie viele gesetzliche Krankenkassen diese übernehmen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts empfiehlt Auslandsreisenden aktuell Impfungen gegen Cholera, Covid-19, FSME, Gelbfieber, Hepatitis A und B, Influenza, Japanische Enzephalitis, Meningokokken der Serogruppen ACWY, Poliomyelitis, Tollwut und Typhus.

Einige dieser Impfungen wie zum Beispiel die Corona-Impfung machen unabhängig vom Reisen Sinn. Für diese übernehmen gesetzliche Krankenkassen vollständig die Kosten. Andere Schutzimpfungen sind nur in bestimmten Ländern notwendig – oder sogar vorgeschrieben. Früher blieben daher privatreisende Mitglieder der meisten Kassen auf den Kosten sitzen. Mittlerweile hat sich das geändert.

Das auf gesetzliche Krankenkassen spezialisierte Online-Vergleichsportal gesetzlichekrankenkassen.de hat recherchiert, welche der vier Reiseimpfungen – Cholera-, Gelbfieber-, Hepatitis A und B-Impfung sowie Malaria-Prophylaxe – von wie vielen der insgesamt 96 Krankenkassen übernommen werden. Wir stellen die Ergebnisse in der Bildstrecke vor.

Cholera-Impfung 1 / 4 Notfall-Training: Ärzte üben für den Fall einer Cholera-Infektion am Bord eines Flugzeugs. Bildquelle: Imago Images / ITAR-TASS