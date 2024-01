in Märkte

2023 würde ein schwieriges Jahr für Aktien werden – das war zumindest die Annahme von Analysten. Doch es kam anders: Stattdessen erwies sich das vergangene Jahr als ein blendendes für Aktien, im Gegensatz zum mauen Vorjahr. Entsprechend hat auch der S&P 500 profitiert und eine Rendite von 24,2 Prozent erzielt – statt der von Analysten prognostizierten 5 bis 10 Prozent.

Doch wie steht dieses Ergebnis des S&P 500 damit im Vergleich zu anderen Jahren da? Damit hat sich das Portal „Visual Capitalist“ beschäftigt und die Renditen des Index über die vergangenen 150 Jahre verglichen. Dafür wurden Daten von Tradingview verwendet.

Diese Renditen erzielte der S&P 500 in den vergangenen 150 Jahren. Visual Capitalist

Ergebnisse wie in 2023 gehören dabei eher zu den selteneren Ereignissen: In insgesamt 21 Jahren (14,1 Prozent) erreichte die Rendite des S&P 500 einen Wert zwischen +20 bis +30 Prozent. Nur dreimal wurden übrigens Höchstwerte von +40 bis +50 Prozent oder sogar noch mehr erreicht: 1933, 1935 und 1954.

Überwiegend spielte sich das Ergebnis im Mittelfeld ab: In 22,1 Prozent der Jahre wurde eine Rendite von +10 bis +20 Prozent erzielt, in 20,1 Prozent der Jahre eine Rendite von 0 bis +10 Prozent und in 16,8 Prozent der Jahre eine Rendite von 0 bis -10 Prozent.

Stärkster Verlust nicht am „Schwarzen Donnerstag“

Der stärkste Verlust von -40 bis -50 Prozent oder mehr ereignete sich nur einmal: Allerdings nicht 1929, das Jahr des „Schwarzen Donnerstags“ beziehungsweise „Schwarzen Freitags“, als im Oktober der Kurs an der New Yorker Börse zusammenbrach. Hier lag die Rendite zusammengenommen „nur“ bei -10 bis -20 Prozent. Das Jahr mit der schlechtesten Rendite von -43 Prozent war 1931.

Kurz nach diesem massiven Absturz folgte dann 1933 noch während der „Großen Depression“ das beste Jahr, in dem der Kurs um fast 54 Prozent anstieg. Die US-Regierung hatte damals eine Versicherungspolice eingeführt, um das Vertrauen in die Banken wieder zu stärken – mit Erfolg. Die Geldmenge wurde erhöht und Produktion und Konsum stiegen an.

Auf die Einschätzungen für 2024 hatte das sehr gute Ergebnis des vergangenen Jahres jedoch anscheinend keinen Einfluss: Hier gehen Analysten erneut von einer Rendite zwischen +5 bis +10 Prozent aus.