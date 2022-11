Klassisch, fondsgebunden, Index Diese Rürup-Renten sind „exzellent“

Für sein aktuelles Rating untersuchte das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) 90 Basisrenten-Tarife von 44 Gesellschaften aus Kundensicht. Dabei teilten die Forscher die Tarife in die Kategorien „Klassik“, „Klassik Plus“, „Fondsgebunden mit/ohne Garantie“, „Comfort“ und „Indexpolicen“ ein. Die Gesamtnote setzt sich aus vier Teilbereichsnoten – Unternehmensqualität, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz/Service – zusammen.

Die Forscher haben sowohl die Serviceversicherer als auch die Direktversicherer berücksichtigt. Bei den Serviceversicherer taucht die Allianz besonders häufig in den "Exzellent"-Aufzählungen verschiedener Kategorien auf. Auch Tarife der Ergo, der LV1871 und der Stuttgarter Lebensversicherung sind jeweils in mindestens zwei Besten-Listen vertreten. Unter den Direktversicherern führt Europa, die ebenfalls in mehreren Top-Listen zu finden ist.

Hier die mit der Bestnote „exzellent“ ausgezeichneten Tarife in jeder Kategorie.

Quelle: IVFP

