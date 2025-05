Diese sechs Euro-Anleihenfonds trotzen dem Marktumfeld (2025)

Im aktuellen Anleihenumfeld, geprägt durch Zinssenkungen der EZB, die deutsche Finanzpolitik und Unsicherheiten durch US-Zölle, haben sich einige Euro-Anleihenfonds durch überdurchschnittliche Wertentwicklung hervorgetan. Eine aktuelle Morningstar-Analyse identifiziert sechs bemerkenswerte Produkte, die sowohl kurzfristig als auch in längeren Betrachtungszeiträumen überzeugende Ergebnisse liefern konnten.

Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund deutlicher Marktschwankungen: Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen stiegen von 2,39 Prozent Ende Februar auf bis zu 2,88 Prozent Anfang März 2025 – ein signifikanter Anstieg, der durch die Ankündigung des deutschen 500-Milliarden-Euro-Investitionspakets ausgelöst wurde. Im April folgte eine entgegengesetzte Bewegung aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, die die Renditen wieder auf circa 2,44 Prozent drückte.

In diesem volatilen Marktumfeld haben diversifizierte Euro-Anleihenfonds laut Morningstar-Daten in den vergangenen 12 Monaten durchschnittlich 3,61 Prozent erwirtschaftet. Über drei Jahre liegt die annualisierte Rendite bei 0,92 Prozent, während über fünf Jahre ein Minus von 0,59 Prozent zu verzeichnen ist. Der Vergleichsindex, der Morningstar Eurozone Core Bond Index, erzielte in denselben Zeiträumen Werte von 4,01 Prozent (1 Jahr), -0,05 Prozent (3 Jahre) und -1,62 Prozent (5 Jahre).

Die sechs besten Fonds im Einzelnen

Die folgenden sechs Fonds zeichnen sich durch überdurchschnittliche Performance, angemessene Kostenstrukturen und solide Fondsratings aus. Morningstar hat für die Analyse nur Fonds mit einem Volumen von mindestens 100 Millionen US-Dollar und einem Medalist Rating von mindestens Bronze berücksichtigt.

Ampega Rendite Rentenfonds

Der rund 400 Millionen Euro schwere Ampega Rendite Rentenfonds, aufgelegt im April 1970, gehört zu den traditionsreichsten Produkten am Markt. Fondsmanager Oliver Jepsen, seit 2020 verantwortlich, investiert mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Euro-denominierte festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentgrade-Qualität. Der Fonds verfolgt einen mittelfristigen Anlagehorizont und strebt sowohl laufende Erträge als auch eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,46 Prozent.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Fondsgröße: 401,9 Millionen Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: 5,23 Prozent

Wertentwicklung 3 Jahre p.a.: 2,80 Prozent

Wertentwicklung 5 Jahre p.a.: 0,83 Prozent

Morningstar Medalist Rating: Bronze

Laufende Kosten: 0,66 Prozent

WKN: 848105