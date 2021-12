Aus Schwellenländern Diese Staatsanleihen-ETFs laufen 2021 am besten

Für Anleihen-ETFs spricht in erster Linie die, im Vergleich zu Aktien-ETFs, geringere Volatilität. Doch in Sachen Rendite können ausgewählte Vehikel durchaus mit dem breiten Aktienmarkt mithalten. In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen zehn Staatsanleihen-ETFs mit Schwerpunkt auf Schwellenländern, die in diesem Jahr bislang die höchste Renditen erzielten.