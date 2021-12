Branchenumfrage Diese Trends erwarten Vermittler in der Lebensversicherung

Wie haben deutsche Versicherungsvermittler das vergangene Corona-Jahr 2020 erlebt? Und welche Trends erwarten sie in den kommenden zwölf Monaten am Markt für Lebensversicherungen? Das zeigt eine aktuelle Branchenumfrage, die auch auf ein vielfach verdrängtes Problem in Sachen Transparenz deutet.