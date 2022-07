Grüne Investments Diese Unternehmen haben die Nase vorne

Im vergangenen Jahr floss eine noch nie dagewesene Menge an Geld in auf den Klimawandel ausgerichtete Investments – einige bezeichneten den Kaufrausch sogar als „grüne Blase“. Jetzt, da sich der Markt wieder beruhigt hat, müssen die Anleger sehr viel kritischer sein.

Es ist unbestritten, dass in den kommenden Jahren einschneidende Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Klimawandel zu verlangsamen und sich an ihn anzupassen, und es werden enorme Investitionen erforderlich sein – schätzungsweise 130 Billionen Dollar. Jetzt geht es um die Frage, welche Unternehmen in Zukunft führend – sozusagen die FAANGs der Netto-Null-Zukunft – sein werden.

Für Investoren, die entschlossen sind, ihre Hausaufgaben zu machen, könnte jetzt die Zeit gekommen sein, um herauszufinden, wo die zukünftigen Gewinner und gute Value-Chancen zu finden sind. Nach der Dot-Com-Blase haben viele Technologieunternehmen die Frühphase nicht überlebt, aber der Aufstieg der FAANGs zeigt, dass die Gewinner der digitalen Transformation heute zu den größten Unternehmen der Welt gehören. Angesichts der vor uns liegenden revolutionären Aussichten gibt es keinen Grund, warum die Gewinner der Energiewende nicht dasselbe erreichen sollten.

In den letzten fünf Jahren haben Investitionen in die Eindämmung des Klimawandels hohe Renditen gebracht. Der MSCI World Climate Paris Aligned Index hat sich besser entwickelt als der MSCI All Countries World Index und auch der S&P Global Clean Energy Index hat im gleichen Zeitraum eine bessere Performance erzielt.

Es war eine Zeit des „leichten Geldes“ für den Sektor und im Nachhinein betrachtet wurden vielleicht zu viele Mittel für spekulative Lösungen und Unternehmen bereitgestellt, die ihrem Hype nicht gerecht geworden sind. Die weltweite Aufmerksamkeit im Vorfeld des COP26-Klimagipfels in Glasgow im November 2021 verstärkte den Enthusiasmus für alle Arten von Investments im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

Seit Ende 2021 bleiben die klimabezogenen Indizes jedoch deutlich hinter dem MSCI ACWI zurück. Hinzu kommt, dass die Zinssätze steigen, die Inflation zunimmt und der Zugang zu „einfachem Geld“ praktisch versiegt ist. Die Covid-19-Pandemie hat die günstigen makroökonomischen Bedingungen des letzten Jahrzehnts auf den Kopf gestellt und bringt erhebliche Herausforderungen mit sich, die die besten Unternehmen in diesem Bereich von ihren schwächeren Konkurrenten trennen werden.

Unternehmen, die die höheren Kosten und Lieferverzögerungen in der Lieferkette nicht auffangen können, stehen derzeit unter Druck. Auch Wachstumsunternehmen in der Frühphase haben zu kämpfen, da die Anleger nach defensiveren Titeln Ausschau halten. Da die Zinserwartungen sinken, ist der Wert vieler vielversprechender Unternehmen auf breiter Front eingebrochen. Aber in einigen Fällen ist dieser Rückgang nicht gerechtfertigt, so dass sich gute Anlagemöglichkeiten bieten können.