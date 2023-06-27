Deutschland Die 10 größten Dax-Käufer: 9 US-Konzerne und Flossbach von Storch

Die Besitzverhältnisse im Deutschen Aktienindex sind vielfältig und global, wobei ihn US-amerikanische institutionelle Anleger zunehmend dominieren (mehr dazu: Wem gehört der Dax?). Selbst im Krisen-Jahr 2022 haben US-Investoren ihre Beteiligung am Dax weiter ausgebaut. Dabei spielten sowohl aktiv verwaltete als auch passive Fonds eine Rolle.
Die 10 größten Käufer stammen alle aus den USA - mit einer Ausnahme: Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch zählt auf Sicht der letzten 10 Jahre zu den größten Käufern von Dax-Werten. Das zeigt eine gemeinsame Studie von S&P Global Market Intelligence und dem Deutschen Investor Relations Verband (DIRK).
Wir stellen die 10 größten Dax-Käufer vor.
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