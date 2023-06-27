Deutschland Die 10 größten Dax-Käufer: 9 US-Konzerne und Flossbach von Storch

Der Dax ist zunehmend in der Hand von institutionellen Investoren aus den USA. Das zeigt eine neue Studie. Mit Flossbach von Storch ist nur ein deutscher Vermögensverwalter in den Top 10 der größten Dax-Zukäufer. Blackrock landet auf dem zweiten Platz.

Frankfurt von oben: US-Unternehmen sichern sich immer größere Anteile am Dax

Die Besitzverhältnisse im Deutschen Aktienindex sind vielfältig und global, wobei ihn US-amerikanische institutionelle Anleger zunehmend dominieren (mehr dazu: Wem gehört der Dax?). Selbst im Krisen-Jahr 2022 haben US-Investoren ihre Beteiligung am Dax weiter ausgebaut. Dabei spielten sowohl aktiv verwaltete als auch passive Fonds eine Rolle.

Die 10 größten Käufer stammen alle aus den USA - mit einer Ausnahme: Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch zählt auf Sicht der letzten 10 Jahre zu den größten Käufern von Dax-Werten. Das zeigt eine gemeinsame Studie von S&P Global Market Intelligence und dem Deutschen Investor Relations Verband (DIRK).

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Wir stellen die 10 größten Dax-Käufer vor.