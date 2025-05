New York Stock Exchange in der New Yorker Wall Street

Die US-Börsen, insbesondere der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq, zeigen derzeit eine spannende Entwicklung. Nach einer Phase der Volatilität, die durch wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen geprägt war, bewegen sich die Märkte aktuell wieder in eine positive Richtung. Investoren beobachten aufmerksam die Wirtschaftsdaten, die Inflationsentwicklung und die Zinspolitik der Federal Reserve. Die Zinsen bleiben ein entscheidender Faktor, da sie die Liquidität und die Bewertung von Aktien maßgeblich beeinflussen.

In den letzten Wochen haben auch politische Äußerungen von Ex-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt. Seine Aussagen, insbesondere im Hinblick auf mögliche rechtliche Verfahren oder politische Entwicklungen, haben kurzfristig für Volatilität gesorgt. Manche Investoren interpretieren seine Kommentare als Unsicherheitsfaktor. Andere sehen sie als Chance, um auf kurzfristige Schwankungen zu reagieren. Insgesamt bleibt der Markt jedoch robust, was auf die starken Fundamentaldaten der US-Wirtschaft zurückzuführen ist.

USA: Diese Sektoren dürften erfolgreich laufen

Die Aussichten für den US-Aktienmarkt sind gemischt, aber grundsätzlich positiv. Langfristig wird ein moderates Wachstum erwartet, unterstützt durch Innovationen, technologische Fortschritte und eine robuste Konsumnachfrage. Allerdings könnten geopolitische Spannungen, Inflation oder Änderungen in der Geldpolitik kurzfristig für Unsicherheiten sorgen.

Was die Favoriten unter den Sektoren betrifft, so sind nach Meinung diverser Finanzmarktexperten Technologie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien derzeit besonders attraktiv. Die Tech-Branche profitiert weiterhin von Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Halbleiter. Das Gesundheitswesen bleibt stabil, da die Nachfrage nach medizinischen Produkten und Dienstleistungen hoch ist. Erneuerbare Energien gewinnen an Bedeutung, da die USA und andere Länder verstärkt auf nachhaltige Energiequellen setzen, was Investitionen in Solar, Wind und Elektromobilität fördern sollte.

In Summe bieten die US-Aktienbörsen also trotz kurzfristiger Schwankungen gute Chancen für langfristige Anleger.

Welche US-Aktienfonds in der Gemengelage über die vergangenen zwölf Monate am besten abgeschnitten haben, zeigen wir hier auf. Es wurden sowohl Large-, Mid- & Small- als auch Small-Cap-Fonds berücksichtigt (Stand der Daten: 30. April 2025).

Platz 10: Comgest Growth America EUR

