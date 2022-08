876 Unternehmen im Test Diese Versicherer beraten am besten

In ihrer Studie „Deutschlands Beratungskönige“, die sie in Kooperation mit der Bild-Zeitung durchgeführt hat, nahm die Kölner Ratingagentur Servicevalue rund 135.000 Verbraucherurteile zu 876 Anbietern aus 58 Branchen unter die Lupe. Das Ergebnis: Vor allem Augenlaser-Kliniken, Modehäuser, Elektro-Fachmärkte, Drogerien und Apotheken-Kooperationen punkten durch vorbildliche Kundenberatung.

DEVK, HEK und Telis vorn

Doch auch in der Versicherungsbranche gibt es Anbieter, die ihre Kunden überzeugen. So zeichnen die Servicevalue-Forscher DEVK mit dem Prädikat „höchste Beratungsqualität“ aus. Diese Auszeichnung wird an die jeweils Branchenbesten vergeben.

Weitere Versicherer, deren Beratungsqualität die Forscher als „sehr hoch“ einstufen, sind ADAC Versicherungen, Allianz, Gothaer, Provinzial, Barmenia, Ergo, LVM Versicherung, Münchener Verein und Debeka.

Unter den Krankenkassen führt die HEK - Hanseatische Krankenkasse. Es folgen Barmer, SBK, Viactiv Krankenkasse, HKK, TK - Die Techniker, MH-plus Krankenkasse, Knappschaft und Securvita Krankenkasse.

Bei den Finanzvertrieben landet die Telis Finanz vorne, vor MLP und DVAG.

>> Die kompletten Rankings zu allen 58 Branchen findest du hier.