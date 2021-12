bAV, Biometrie, PKV, Sach Diese Versicherer bieten den besten Maklerservice

Asscompact hat im Rahmen der DKM 2021 in Dortmund die Versicherer mit dem besten Maklerservice ausgezeichnet. Dafür befragte das Fachmagazin 505 unabhängige Vermittler der Finanz- und Versicherungswirtschaft darüber, welche Dienstleistungen sie als besonders wertvoll empfinden und welcher Produktgeber diese am besten anbietet.

Untersucht wurden die Bereiche betriebliche Altersversorgung (bAV), private Vorsorge / Biometrie, PKV / Pflege sowie Schaden / Unfall. Dabei ermittlelten die Forscher die Zufriedenheit der Vermittler mit zwölf verschiedenen Leistungsmerkmalen, die sie entsprechend ihrer Bedeutung für die Befragten gewichteten. Daraus errechneten sie den Wert für die Gesamtzufriedenheit.



Fanden die Makler im Vorjahr die Kompetenz der Ansprechpartner und der Maklerbetreuer am wichtigsten, spielt in diesem Jahr auch der Umgang mit Problemfällen und Beschwerden eine große Rolle. Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner hingegen sehen die Befragten in diesem Jahr nicht mehr als so bedeutsam an.



Die Top-3 der zentralen Einflussgrößen auf die Gesamtzufriedenheit sind (Vorjahreswert in Klammern):

Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale (1) Umgang mit Problemfällen / Beschwerden (5) Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale (7).

Wir stellen Ihnen die Versicherer vor, die in Sachen Maklerservice auf den Spitzenplätzen 1 bis 3 gelandet sind. Einige Gesellschaften wurden in mehreren Produktkategorien ausgezeichnet.

