Das Kölner Marktforschungsunternehmen Servicevalue hat eine weitere Studie zur Versicherungsbranche vorgelegt. Erst Anfang des Jahres hatte das Unternehmen gemeinsam mit dem FAZ-Institut untersucht, welche Versicherer ihre Mitarbeiter besonders gut fördern. Jetzt folgt die nächste Untersuchung – dieses Mal unter dem Titel „Top Karrierechancen 2025“. Das Ergebnis: völlig andere Sieger an der Spitze.

Zwei Studien, zwei unterschiedliche Ergebnisse

In der Februar-Studie „Top Employer for Talent Growth 2025“ führte die Allianz das Ranking der Versicherer an. Die Untersuchung bewertete Unternehmen in fünf Kernbereichen: Karrieremöglichkeiten, individuelle Entwicklung, Arbeitgeberqualität, Einstiegschancen und Vergütung. Dabei gewichteten die Forscher „Karriere“ und „Individualität“ mit jeweils 35 Prozent besonders stark.

Die aktuelle Studie zu Karrierechancen verwendet eine andere Methodik und kommt zu deutlich abweichenden Ergebnissen. Die Allianz findet sich jetzt erst auf Platz zwölf wieder – mit 82,3 Punkten immerhin noch unter den 17 ausgezeichneten Versicherern. An der Spitze stehen nun kleinere und mittelgroße Anbieter, die in der vorherigen Untersuchung nicht prominent vertreten waren.

So funktioniert die neue Methode

Die aktuelle Untersuchung basiert auf einem zweistufigen Webmonitoring-Verfahren. Zwischen August 2023 und Juli 2025 durchsuchten die Forscher nach Angaben von Servicevalue mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen nach Erwähnungen von Unternehmen in Verbindung mit den Themen Karriere, Unternehmenskultur und Arbeitsklima. Mithilfe künstlicher Intelligenz analysierten sie anschließend die Tonalität der Nennungen – also ob diese positiv, negativ oder neutral waren.

Zusätzlich verschickten die Kölner einen Online-Fragebogen an die Unternehmen zur Selbsteinschätzung. Wer diesen ausfüllte, konnte zusätzliche Punkte sammeln. Aus beiden Datenquellen errechnete Servicevalue dann einen Gesamtpunktwert auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der Branchenbeste erhält dabei jeweils 100 Punkte und setzt den Maßstab für alle anderen.

Die ausgezeichneten Versicherer im Überblick:

Provinzial (100,0 Punkte) My Life (98,9 Punkte) Unv Versa (96,9 Punkte) LKH (94,5 Punkte) BGV Badische Versicherungen (91,1 Punkte) WWK (90,4 Punkte) Die Bayerische (90,0 Punkte) Signal Iduna (85,6 Punkte) Axa (84,5 Punkte) Swiss Life (83,9 Punkte) Helvetia (83,0 Punkte) Allianz (82,3 Punkte) VPV Versicherungen (79,2 Punkte) Öffentliche Versicherung Braunschweig (78,5 Punkte) Itzehoer Versicherungen (75,8 Punkte) VGH Versicherungen (74,0 Punkte) Hansemerkur (73,7 Punkte)

Unterschiedliche Ansätze, fragwürdige Vergleichbarkeit

Die gravierenden Unterschiede zwischen beiden Rankings werfen Fragen auf. Während die Februar-Studie eine strukturierte Analyse von fünf Kernbereichen vornahm, setzt die aktuelle Untersuchung auf automatisierte Auswertung von Internetquellen. Die Qualität und Repräsentativität dieser Quellen bleibt dabei unklar – ebenso wie die konkreten Kriterien, nach denen die KI positive und negative Nennungen unterscheidet.

Besonders problematisch: Die Februar-Studie basierte auf Daten aus einem zweijährigen Zeitraum und gewichtete Karrieremöglichkeiten mit 35 Prozent. Die aktuelle Studie nutzt ebenfalls einen zweijährigen Erhebungszeitraum (allerdings leicht versetzt) und fokussiert sich noch stärker auf das Thema Karriere. Dennoch kommen beide Untersuchungen zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen derselben Unternehmen.

Geschäftsmodell mit Siegel-Verkauf

Hinzu kommt: Die Bewertungslogik von Servicevalue drückt keine absolute Leistung aus, sondern lediglich die relative Position innerhalb der Branche. Der Branchenbeste erhält automatisch 100 Punkte – unabhängig davon, wie gut er im absoluten Vergleich abschneidet. Diese Vorgehensweise führt regelmäßig zu einer hohen Zahl von Auszeichnungen.

Diese Praxis ist offensichtlich dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet: Prämierte Unternehmen können Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Je mehr Auszeichnungen Servicevalue vergibt, desto mehr potenzielle Kunden gibt es für den Siegel-Verkauf. Das erklärt auch die Häufung ähnlicher Studien mit unterschiedlichen Bewertungskriterien.

Die Vorgehensweise wird seit Jahren von Verbraucherschützern kritisiert. Sie bemängeln die Intransparenz der Bewertungsmethoden und die fehlende Überprüfbarkeit der Datenquellen. Bei der Social-Listening-Methode bleibt zudem unklar, wie repräsentativ die analysierten Internetquellen sind und ob sie tatsächlich die Realität in den Unternehmen abbilden.

Claus Dethloff, Geschäftsführer von Servicevalue, betont dennoch die Bedeutung der Untersuchung: „Für leistungsbereite und motivierte Arbeitnehmerinnen und -nehmer ist dies ein wichtiges Kriterium hinsichtlich ihres jetzigen oder künftigen Arbeitgebers.“