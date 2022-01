Studie von Heute und Morgen Diese Versicherer haben die stärksten Marken

Das Beratungshaus Heute und Morgen befragte 2.047 Menschen in Deutschland, welche Versicherer ihnen am stärksten im Gedächtnis sind. Das Ergebnis: HUK-Coburg, Ergo und Nürnberger holen deutlich auf. Doch an der Spitze steht weiterhin ein anderes Unternehmen.