Servicevalue hat die „Service-Könige" Deutschlands aus 55 Branchen gekürt. Hier sind die Sieger unter den Versicherern.

Debeka-Zentrale in Koblenz: Im Servicevalue-Ranking belegt der Versicherer sowohl in seiner Branche als auch branchenübergreifend den ersten Platz.

Manchmal geht es Kunden im Kontakt zu Unternehmen ausschließlich um ein konkretes Produkt oder eine bestimmte Leistung. Häufiger jedoch wünschen sie sich auch Unterstützung beim Kauf oder möchten Zusatzleistungen in Anspruch nehmen – kurz: Sie erwarten Service. Welche Unternehmen dabei aus Kundensicht einen herausragenden Service bieten, hat die Kölner Rating- und Rankingagentur Servicevalue für ihre neue Studie „Deutschlands Service-Könige“ – in diesem Jahr erstmals und in Kooperation mit „Bild“ – untersucht.

Für die Studie wurden knapp 140.000 Verbraucherurteile zu 1.084 Unternehmen und Anbietern aus 55 Branchen eingeholt. Die Erhebung fand nach eigenen Angaben ohne Beteiligung der untersuchten Unternehmen statt.

Methode: Online-Befragung mit vierstufiger Zustimmungsskala

Die Untersuchung basiert auf einer Online-Verbraucherumfrage. Die Teilnehmer wurden gefragt, inwieweit sie der Aussage zustimmen, dass die zu bewertenden Unternehmen einen herausragenden Kundenservice bieten. Alle Antworten wurden auf einer vierstufigen Zustimmungsskala erfasst, anhand derer für jedes Unternehmen ein individueller Mittelwert errechnet wurde.

Diese Mittelwerte bildeten die Grundlage für ein branchenübergreifendes Ranking sowie einzelne Rankings je Branche. Ausgezeichnet werden Unternehmen, deren individueller Wert besser als der Mittelwert der überdurchschnittlich gut bewerteten Mitbewerber ihrer jeweiligen Branche ausfällt. Sie erhalten das Prädikat „Service-König". Die Unternehmen, die in ihrer Branche die jeweils beste Beurteilung erreichen, erhalten die Auszeichnung „Service-König – Platz 1".

Immer wieder Kritik am Studiendesign

Diese Vorgehensweise führt allerdings dazu, dass nicht die absolute Serviceleistung aus Kundensicht entscheidend ist, sondern das relative Ergebnis eines Unternehmens im Verhältnis zur Branchenkonkurrenz. Als mathematische Folgewirkung können dadurch viele Unternehmen ausgezeichnet werden – eine Methodik, die dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet sein dürfte, bei dem prämierte Unternehmen kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben können. Diese Methodik von Servicevalue wurde von Verbraucherschützern wiederholt kritisiert.

Hinzu kommt: Da Servicevalue lediglich Mittelwerte auf einer vierstufigen Skala veröffentlicht, ist eine generelle Aussage über die absolute Servicequalität der Unternehmen kaum möglich. Die Spanne der ausgezeichneten Unternehmen reicht branchenübergreifend von einem Mittelwert von 2,10 (Debeka) bis 2,23 (Poolsystems und Bien-Zenker) – wie groß die tatsächlichen Qualitätsunterschiede zwischen den Platzierten sind, lässt sich daraus nicht ableiten.

Debeka und IKK classic an der Spitze

Branchenübergreifend erzielt der Versicherer Debeka den niedrigsten und damit laut Studienmethodik besten Mittelwert (2,10), gefolgt von der Krankenkasse IKK classic (2,11). Insgesamt wurden in allen 55 untersuchten Branchen jeweils ein „Service-König – Platz 1“ gekürt.

Welche Versicherer sich durch besondere Servicequalität auszeichnen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Platz 10: Inter 1 / 10 Hauptdirektion der Inter Versicherungsgruppe in Mannheim. Bildquelle: Rudolf Stricker