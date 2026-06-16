Welche Versicherungsprodukte laufen bei Maklern besonders gut – und welche finden kaum noch Käufer? Das zeigt eine aktuelle Studie.

„Asscompact-Trends“ Diese Versicherungsprodukte verkaufen sich am besten

Haftpflicht-, Hausrat-, Kfz-, Wohngebäudeversicherung: Eine Studie zeigt, welche Versicherungsprodukte sich am besten verkaufen.

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Welche Versicherungsprodukte verkaufen sich laut Maklern besonders gut – und welche bleiben Ladenhüter? Die Ergebnisse der aktuellen „Asscompact-Trends“-Studie für das zweite Quartal 2026 offenbaren deutliche Gewinner und Verlierer.

Die Rangliste der erfolgreichsten Versicherungsprodukte führt die Kfz-Versicherung mit 77 Prozent Zustimmung an. Fast acht von zehn befragten Maklern bewerten das Geschäft in dieser Sparte als „sehr gut“ oder „gut“. Knapp dahinter folgen die Investmentfonds mit 75,4 Prozent, die sich gegenüber dem Vorquartal um vier Ränge verbesserten. Private Haftpflichtversicherung rutscht mit 71,5 Prozent vom zweiten auf den dritten Platz ab.

Die Dominanz von Sachversicherungen zeigt sich auch auf den weiteren Plätzen: Die Hausratversicherung erreicht 66,4 Prozent und belegt damit Rang vier. Auf Rang fünf landet mit 60 Prozent der Nennungen die Wohngebäudeversicherung.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Private Rechtsschutzversicherung folgen mit 54,6 Prozent beziehungsweise 54 Prozent auf den Plätzen sechs und sieben. Die Vermögensverwaltung landet mit 53,6 Prozent auf Rang acht. Die Risikolebensversicherung und die PKV-Zusatzversicherung schließen mit 49,7 Prozent beziehungsweise 48 Prozent die Top-10-Liste ab.

Aufsteiger: Vermögensverwaltung und Investmentfonds

Besonders dynamisch entwickelten sich einige Produktlinien im Vergleich zum Vorquartal. Den größten Sprung verzeichnete die Vermögensverwaltung: Sie kletterte vom 27. auf den 8. Platz – ein Anstieg um 19 Positionen.

Ebenfalls deutlich zulegen konnten die Investmentfonds (plus 18,3 Prozentpunkte) und die Sterbegeldversicherung (plus 7,3 Prozentpunkte).

Schlusslichter

Am anderen Ende der Skala stehen Produkte, die kaum noch nachgefragt werden. Die Indexgebundene Rentenversicherung bildet mit nur 4 Prozent Zustimmung das Schlusslicht auf Platz 41. Nur knapp darüber rangiert die Vertrauensschadenversicherung mit 6,7 Prozent auf Rang 40 – ein Nischenprodukt für gewerbliche Kunden.

Auch die Erwerbsunfähigkeitsversicherung dümpelt mit 9,7 Prozent auf Rang 39 vor sich hin. Die Gruppenunfallversicherung erreicht mit lediglich 11,1 Prozent Platz 38.

Größte Verlierer: Indexgebundene Rentenversicherung und Cyber-Versicherung

Die stärksten Einbußen musste die Indexgebundene Rentenversicherung hinnehmen: Mit einem Rückgang von 13,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal verlor sie am stärksten an Bedeutung.

Ebenfalls deutlich zurückgefallen ist die Cyber-Versicherung (minus 11,7 Prozentpunkte) sowie die Vertrauensschadenversicherung (minus 11,2 Prozentpunkte).

Zukunftsaussichten: bKV, Cyber und Private Pflege im Aufwind

Interessant wird es beim Blick auf die Zukunftserwartungen der Makler. Der sogenannte Produkt-Trend-Indikator vergleicht die aktuelle Performance mit den Erwartungen für die kommenden ein bis fünf Jahre.

Größter Aufsteiger ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV) mit plus 16 Trendpunkten. Auch die Cyber-Versicherung (plus 14 Punkte) und die Private Pflegeversicherung (plus 9 Punkte) werden laut Studie künftig deutlich positiver eingeschätzt als heute.

Als Absteiger gelten dagegen Beteiligungen (minus 12 Punkte), die Kfz-Flottenversicherung (minus 10 Punkte) sowie die Unfallversicherung (minus 9 Punkte).

Methodik der Studie

Für die „Asscompact Trends"-Studie wurden insgesamt 256 Versicherungs- und Finanzvermittler befragt (Netto-Stichprobe; Brutto: 321 Teilnehmer). Die Teilnehmer sind im Durchschnitt 58,8 Jahre alt, verfügen über 30,7 Jahre Branchenerfahrung und sind zu 88,4 Prozent männlich. 82,4 Prozent sind als Versicherungsmakler nach Paragraf 34d Abs. 1 Nr. 2 Gewerbeordnung zugelassen.