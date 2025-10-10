Welche Versicherungsprodukte laufen bei Maklern besonders gut – und welche finden kaum noch Käufer? Das zeigt eine aktuelle Studie.

Haftpflicht-, Hausrat-, Kfz-, Wohngebäudeversicherung: Eine Studie zeigt, welche Versicherungsprodukte sich am besten verkaufen.

Welche Versicherungsprodukte verkaufen sich laut Maklern besonders gut – und welche bleiben Ladenhüter? Die Ergebnisse der aktuellen Asscompact-Trends-Studie für das dritte Quartal 2025 offenbaren deutliche Gewinner und Verlierer.

Die Rangliste der erfolgreichsten Versicherungsprodukte führt die Private Haftpflichtversicherung mit 69,6 Prozent Zustimmung an. Fast sieben von zehn befragten Maklern bewerten das Geschäft in dieser Sparte als „sehr gut“ oder „gut“. Knapp dahinter folgt die Kraftfahrtversicherung mit 68,8 Prozent, auf Platz drei landet die Hausratversicherung mit 66,7 Prozent.

Die Dominanz von Sachversicherungen zeigt sich auch auf den weiteren Plätzen: Die Wohngebäudeversicherung erreicht 60,6 Prozent und belegt damit Rang vier. Erst dahinter findet sich mit Investmentfonds (58,0 Prozent) auch ein Vorsorgeprodukt in den Top 5.

Aufsteiger: Indexpolice und Tierkrankenversicherung

Besonders dynamisch entwickelten sich einige Produktlinien im Vergleich zum Vorquartal. Der größte Sprung gelang der Indexgebundenen Rentenversicherung: Sie kletterte vom 40. auf den 30. Platz – ein Anstieg um zehn Positionen. Mit einem Plus von 14,3 Prozentpunkten verzeichnete sie zudem den höchsten Zuwachs in der Maklergunst.

Ebenfalls deutlich zulegen konnten Investmentfonds (plus 10,8 Prozentpunkte) und die Tierkrankenversicherung (plus 9,3 Prozentpunkte). Letztere verbesserte sich vom 18. auf den 11. Rang. Sie profitiert offenbar vom wachsenden Bewusstsein für Tiergesundheit.

Schlusslichter: Klassische und Riester-Rente

Am anderen Ende der Skala stehen Produkte, die kaum noch nachgefragt werden. Die klassische Lebens-/Rentenversicherung bildet mit nur 11,1 Prozent Zustimmung das Schlusslicht auf Platz 41. Nur knapp darüber rangiert die Vertrauensschadenversicherung mit 12,8 Prozent – allerdings ein Nischenprodukt für gewerbliche Kunden.

Auch die staatlich geförderte Riester-Vorsorge dümpelt mit 13,6 Prozent auf Rang 38 vor sich hin. Die Private Pflegeversicherung erreicht trotz demografischer Herausforderungen lediglich 12,8 Prozent und teilt sich Platz 39 mit der Vertrauensschadenversicherung.

Größte Verlierer: Pflegeversicherung und Fondspolicen

Die stärksten Einbußen musste die Private Pflegeversicherung hinnehmen: Mit einem Rückgang von 15,0 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal verlor sie am stärksten an Bedeutung. Ebenfalls deutlich zurück fiel die Fondsgebundene Lebens-/Rentenversicherung (minus 12,3 Prozentpunkte) sowie die klassische Lebens-/Rentenversicherung (minus 11,5 Prozentpunkte).

Zukunftsaussichten: Cyber- und Pflegeversicherung im Aufwind

Interessant wird es beim Blick auf die Zukunftserwartungen der Makler. Der sogenannte Produkt-Trend-Indikator vergleicht die aktuelle Performance mit den Erwartungen für die kommenden ein bis fünf Jahre.

Größter Aufsteiger ist die Cyber-Versicherung mit plus 16 Trendpunkten. Auch die Private Pflegeversicherung (plus 11 Punkte) und die Fondsgebundene Lebens-/Rentenversicherung (plus 10 Punkte) werden laut Studie künftig deutlich positiver eingeschätzt als heute.

Als Absteiger gelten dagegen Beteiligungen (minus 15 Punkte), Kredite von Banken (minus 6 Punkte) sowie die Sparten Unfall , Tierkranken, PKV-Vollversicherung und Gewerbliches Sachgeschäft (jeweils minus 6 Punkte).

Methodik der Studie

Für die Asscompact-Trends-Studie wurden insgesamt 303 Versicherungs- und Finanzvermittler befragt. Die Teilnehmer sind im Durchschnitt 58,3 Jahre alt, verfügen über 30,5 Jahre Branchenerfahrung und sind zu 87,1 Prozent männlich. 85,7 Prozent sind als Versicherungsmakler nach Paragraf 34d Abs. 1 Nr. 2 GewO zugelassen.