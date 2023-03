Wettbewerb Diese 4 Finanzdienstleister bieten Top-Service

In einer Welt der Polykrisen kämpfen viele Unternehmen hierzulande mit ausgesprochen herausfordernden Marktbedingungen. Und auch im Hinblick auf aktuelle Trends im zunehmend sprunghaften Konsumentenverhalten werden das Vertrauen und die Loyalität ihrer Kunden immer wichtiger. Das betonen die Initiatoren des Wettbewerbs Top Service Deutschland. Sie untersuchen laufend, wie gut die Anbieter auf ihre Klienten eingehen.

Preise für den Sektor Finanzdienstleistungen

Bei ihrer diesjährigen Studie wurden auch wieder branchenspezifische Preise für den Sektor Finanzdienstleistungen vergeben. So habe zum Beispiel Proventus aus der Swiss-Life-Gruppe in diesem Jahr erneut mit starken Ergebnissen in allen relevanten Bereichen der Kundenorientierung überzeugt. „Proventus punktet von Preistransparenz und -fairness bis hin zur Beratungsqualität“, berichtet Christian Offer.

Er ist Marketing- und Research-Manager bei CR Management Consulting, eine auf gute Kundenbeziehungen spezialisierte Unternehmensberatung. Die Kölner betrachten sowohl die Kunden- als auch die Managementseite, um die Wirkung einzelner Aktivitäten auf die Kundenzufriedenheit zu messen. Und in ihrem jährlich durchgeführten Wettbewerb Top Service Deutschland stellen sich die Firmen dem direkten Konkurrenzvergleich.

Freundlichkeit, Kompetenz und Motivation

Ausschlaggebend für gute Kundenloyalität bei Proventus ist demnach eine hohe Transparenz, sowohl bei der Preisgestaltung als auch beim Bearbeiten von Anliegen. Neben den Produkten und Dienstleistungen schätzen die Privatkunden insbesondere die Beratung durch den Finanzdienstleister aus Hannover: Sie bewerteten das Interaktionsverhalten der Mitarbeiter mit Top-Noten für Freundlichkeit, Kompetenz und Motivation.

ABC Finance erreicht gute Kundenurteile

Mit Top-Service für Geschäftskunden wurde auch in diesem Jahr wieder ABC Finance ausgezeichnet. Der Kölner Finanzdienstleister im Bereich Leasing und Factoring für Unternehmen erreicht durchweg gute Kundenbewertungen. „Durch eine ganzheitliche Kundenberatung und individuelle Lösungen kann der wichtige deutsche Mittelstand die vielseitigen Geschäftsziele mit Rückhalt erreichen”, kommentiert CR-Geschäftsführer Christian Roeb.

OVB und AGL Activ Services ausgezeichnet

Ebenfalls in der sogenannten Exzellenzgruppe des Wettbewerbs schafften es die zwei Finanzdienstleister OVB Vermögensberatung und AGL Activ Services. Denn sie wurden von ihren Kunden im Durchschnitt deutlich besser bewertet als andere Unternehmen. Ihre Kunden sind überdurchschnittlich loyal und sprechen den Firmen ein hohes Vertrauen aus. Das lag auch daran, dass ihre jeweilige Preispolitik positiv wahrgenommen wurde.

Besonders wichtig für zufriedene und loyale Kunden im Finanzsektor seien „realistische Versprechungen und positiv überraschende Serviceleistungen“, erklärt Roeb. „Zusammengefasst sind die diesjährigen Ergebnisse ein deutliches Zeichen für eine überdurchschnittlich hohe Kundenorientierung im Sektor der Finanzdienstleistungen, in welchem alle teilnehmenden Unternehmen Kundenorientierung erfolgreich implementierten.“