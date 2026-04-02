Innovativ, entschlossen, wegweisend: Wir stellen vier Frauen vor, die die Zukunft der Finanzbranche vorantreiben.

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Sina Meier, Tina Dreimann, Alice Rettig und Nicola Breyer (von links nach rechts) – vier Frauen, die die Zukunft der Finanzbranche gestalten.

Krypto-ETPs für die breite Masse zugänglich machen, Unternehmenskapital mit vielversprechenden Start-ups zusammenbringen, die Digitalisierung des Finanzwesens mitgestalten, Fintechs und Banken als strategische Partner vernetzen: Die Wege von Sina Meier, Tina Dreimann, Nicola Breyer und Alice Rettig könnten unterschiedlicher kaum sein – und zeigen doch, wie vielfältig Gestaltungsmacht in der Finanzbranche heute aussieht.

Was sie verbindet: Sie denken nicht in Grenzen bestehender Strukturen, sondern fragen, was möglich sein könnte. Ob Krypto, Venture, Open Finance oder Fintech-Ökosysteme – die vier Frauen treiben Themen voran, die die Branche in den kommenden Jahren prägen werden.

Sina Meier | Bildquelle: 21 Shares

Die Brückenbauerin

Sina Meier versteht sich als „Türöffnerin und Übersetzerin“. Ihr ambitioniertes Ziel: Krypto-Werte der breiten Masse verständlich und zugänglich zu machen und die Kluft zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Assets zu schließen. Meier kennt beide Seiten: Bevor sie vor sechs Jahren zum Krypto-ETP-Anbieter 21 Shares wechselte, war sie viele Jahre im Private Banking und Asset Management tätig.

Bei 21 Shares übernahm sie im Januar 2020 die Rolle der Schweiz-Chefin. Mittlerweile leitet sie außerdem das Geschäft in Frankreich, Belgien und Luxemburg sowie im Nahen Osten. Seit ihrem Antritt ist das verwaltete Vermögen des Krypto-Hauses von 19 Millionen auf mehr als 12 Milliarden Schweizer Franken (circa 13,2 Milliarden Euro) gestiegen.

In ihrer Funktion arbeitet Meier eng mit Privatbanken, Family Offices, Vermögensverwaltern und Aufsichtsbehörden zusammen. Ein Schlüsselmoment für die Krypto-Expertin: ein Gespräch mit einem institutionellen Investor, der die Welt der digitalen Assets anfangs völlig ablehnte. Entscheidend sei gewesen, „die Komplexität der Blockchain in die Sprache der klassischen Vermögensverwaltung zu übersetzen“, erzählt Meier. Dieser Moment habe ihr gezeigt, „dass Technologie allein nichts bewegt“. Um Märkte nachhaltig zu verändern, müsse Vertrauen und Verständnis geschaffen werden.

Daran ändern für Meier auch die aktuell stark schwankenden Kurse von Bitcoin und Co nichts: Für langfristige Anleger sei dieses Umfeld kein Warnsignal, sondern „vielmehr eine Phase der Chancen innerhalb einer sich noch entwickelnden Anlageklasse“.