Serienschadenklauseln kommen oft in der D&O-Versicherung vor. Was dahinter steckt und welche Vor- und Nachteile sie haben, erläutern zwei Rechtsexperten.

Serienschadenklauseln sind eine Fiktion, wobei mehrere eigenständige Schadensereignisse als ein einziger Versicherungsfall behandelt werden.

Serienschadenklauseln sind ein etabliertes Instrument in der Haftpflichtversicherung, aber auch fester Bestandteil der Bedingungswerke in der D&O-Versicherung. Ihr Zweck besteht darin, das Risiko für den Versicherer kalkulierbar zu halten, indem mehrere Einzelereignisse zu einem einheitlichen Versicherungsfall zusammengefasst werden. Diese Fiktion führt dazu, dass mehrere eigenständige Schadensereignisse als ein einziger Versicherungsfall behandelt werden.

Regelungstechnisch handelt es sich bei der Serienschadenklausel um eine Fiktion: Sie setzt verschiedene Geschehensabläufe gleich und „verklammert“ diese sowohl hinsichtlich des Versicherungsfalls als auch des Eintrittszeitpunkts.

Serienschadenklauseln werden sowohl in den GDV-Musterbedingungen als auch in vielen Maklerbedingungen verwendet.

Nach A-6.6 der Musterbedingungen des GDV (Stand: Mai 2020) gilt:

„Unabhängig von den einzelnen Versicherungsperioden gelten mehrere während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages geltend gemachte Ansprüche eines oder mehrerer Anspruchsteller

a) aufgrund einer Pflichtverletzung, welche durch eine oder mehrere versicherte Personen begangen wurde, oder

b) aufgrund mehrerer Pflichtverletzungen, welche durch eine oder mehrere versicherte Personen begangen wurden, sofern diese Pflichtverletzungen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang stehen,

als ein Versicherungsfall.

Dieser gilt unabhängig vom tatsächlichen Zeitpunkt der Geltendmachung der einzelnen Haftpflichtansprüche als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend gemacht wurde.“

Maklerbedingungen (z. B. HPDO 2025, Stand 07.24) enthalten vergleichbare Regelungen:

„Mehrere Versicherungsfälle werden der Versicherungsperiode zugeordnet, zu der der erste Versicherungsfall gemeldet wurde, wenn eine Pflichtverletzung durch eine oder mehrere versicherte Personen begangen wurde oder wenn mehrere Pflichtverletzungen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und miteinander in rechtlichem, wirtschaftlich angemessenem oder zeitlichem Zusammenhang stehen.“

Auswirkungen von Serienschadenklauseln

Serienschadenklauseln bewirken, dass mehrere Versicherungsfälle – sofern sie auf demselben Sachverhalt oder auf Pflichtverletzungen mit rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang beruhen – als ein Versicherungsfall gelten. Sie werden zugleich der Versicherungsperiode zugeordnet, in der der erste Anspruch geltend gemacht wurde. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Versicherungsschutz:

Der Selbstbehalt fällt nur einmal an, auch wenn mehrere Einzelansprüche bestehen.

Die Versicherungssumme steht für alle zusammengefassten Ansprüche nur einmal zur Verfügung.

Die Zuordnung zur ersten Versicherungsperiode kann dazu führen, dass spätere Ansprüche außerhalb des Deckungszeitraums liegen.

Diese Folgen können für den Versicherungsnehmer sowohl vorteilhaft – nur einmaliger Selbstbehalt – als auch nachteilig – Deckelung der Versicherungssumme, Ausschluss späterer Ansprüche – sein.

Kritische Bewertung

Die Legitimität der Serienschadenklausel als Risikobegrenzungsklausel wird von Versicherern mit dem Argument der besseren Kalkulierbarkeit verteidigt. Literatur und Rechtsprechung sehen darin jedoch nicht selten eine überraschende oder unangemessene Begrenzung der Deckungspflicht.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hatte sich im Rahmen eines Deckungsprozesses mit der Wirksamkeit und Auslegung einer Serienschadenklausel auseinanderzusetzen (Urteil vom 17.3.2021 – 7 U 33/19). Dem Verfahren lagen mehrere Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Abwerbung von Mitarbeitern zwischen zwei US-amerikanischen Unternehmen zugrunde. Der Versicherer verweigerte die Deckung unter Berufung auf die Serienschadenklausel mit der Begründung, die erste Inanspruchnahme sei vor Versicherungsbeginn erfolgt, sodass der gesamte Serienschaden nicht versichert sei.

Das OLG Frankfurt stellte klar, dass Serienschadenklauseln als Risikobegrenzungsklauseln grundsätzlich eng auszulegen sind (BGH, Urteil vom 27.11.2022 – IV ZR 159/01). Im konkreten Fall verneinte das Gericht die Anwendbarkeit der Klausel, da die maßgeblichen Pflichtverletzungen nicht demselben Sachverhalt zugeordnet werden konnten und die Klausel auf Ansprüche innerhalb der Versicherungsperiode abstellt. Zudem genüge die Klausel nicht dem Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB, da sie für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer unklar lasse, wann von „demselben Sachverhalt“ auszugehen ist und wie die Begriffe „rechtlicher, wirtschaftlicher und zeitlicher Zusammenhang“ zu verstehen sind.

Transparenzgebot und Auslegungsmaßstab

Das Transparenzgebot verlangt, dass der Versicherungsnehmer bei Vertragsschluss erkennen kann, in welchem Umfang Versicherungsschutz besteht und welche Umstände den Versicherungsschutz gefährden können. Maßgeblich sind die Verständnismöglichkeiten eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers bei verständiger Würdigung und Berücksichtigung des Sinnzusammenhangs der Klausel ( OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 17.3.2021, 7 U 33/19).

Im entschiedenen Fall beanstandete das Gericht insbesondere die Unbestimmtheit der Begriffe „derselbe Sachverhalt“ und „rechtlicher, wirtschaftlicher und zeitlicher Zusammenhang“. Auch das Verhältnis zur Rückwärtsversicherung (Claims-made-Prinzip) blieb für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer unklar.

Das Landgericht Düsseldorf (Urteil vom 13.7.2023, 9a O 154/23) hat hingegen entschieden, dass die Verklammerung von Versicherungsfällen, die auf „sachlich und zeitlich eng miteinander verbundenen“ Pflichtverletzungen beruhen, wirksam sei. Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung wurde nach Hinweisbeschluss zurückgenommen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.08.2023, 4 U 117/23), sodass eine höchstrichterliche Klärung weiterhin aussteht.

Fazit

Die Wirksamkeit und Reichweite von Serienschadenklauseln hängt maßgeblich von ihrer konkreten Ausgestaltung und der Verständlichkeit für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer ab. Insbesondere die Anforderungen des Transparenzgebots und die enge Auslegung als Risikobegrenzungsklausel bedeuten hohe Hürden für die Wirksamkeit.

Versicherungsnehmer und ihre Berater sollten die Formulierungen in den Bedingungswerken sorgfältig prüfen und auf Klarheit und Bestimmtheit achten. Die Rechtsprechung verlangt zudem, dass die Zusammenführung mehrerer Versicherungsfälle unter den Begriff des Serienschadens nicht zu einer unangemessenen Benachteiligung des Versicherungsnehmers führen darf. Unbestimmte oder auslegungsbedürftige Klauseln laufen Gefahr, im Streitfall für unwirksam erklärt zu werden.

Eine höchstrichterliche Entscheidung des BGH zur Wirksamkeit und Auslegung von Serienschadenklauseln in der D&O-Versicherung steht bislang aus. Bis dahin bleibt die Rechtslage in diesem Bereich von Unsicherheiten geprägt.



Über die Autoren:

Nils Bremke ist Jurist und Senior Account Manager bei Hendricks, einem Hamburger Spezialmakler für Versicherungslösungen im Bereich Managerhaftpflicht (D&O), Rechtsschutz-, Vermögensschaden-, Cyber- und Vertrauensschadenversicherungen. Er hat viele Jahre in der Transportversicherungsbranche gearbeitet und ist seit 2019 im Bereich Financial Lines tätig. Financial Lines bezeichnet Versicherungslösungen, die Unternehmen und deren Führungskräfte gegen Vermögensschäden absichern, also reine finanzielle Verluste, bei denen weder Personen noch Sachen betroffen sind.

Carl-August Staud war als selbstständiger Rechtsanwalt, General Counsel sowie Syndikusanwalt in unterschiedlichen Unternehmen tätig. Seit 2015 ist er Senior Account Manager bei Hendricks im Ressort D&O-Versicherung.