Laura Otterndorf war hauptverantwortlich für das Rebranding von Berenberg. Hier sagt sie, warum selbst Satteldecken neu gestaltet wurden und was andere Banken daraus lernen können.

DAS INVESTMENT: Frau Otterndorf, hatten Sie Respekt davor, nach 435 Jahren Berenberg einen komplett neuen Look zu verpassen?

Laura Otterndorf: Respekt im Sinne von Ehrfurcht? Ehrlich gesagt: nein. Es ist jedoch eine Ehre, wenn man so ein Projekt anvertraut bekommt. Aber ich hatte weniger Ehrfurcht vor der Historie als Respekt vor den Menschen hinter der Firma – vor den 1500 Menschen, die für Berenberg arbeiten und sich damit identifizieren. Die Herausforderung ist, das so hinzubekommen, dass sich alle wohlfühlen.

Das klingt erstaunlich locker für jemanden, der an einer Institution rüttelt, die älter ist als die USA.

Otterndorf: Das Faszinierende war ja: Kaum war ich bei Berenberg – und das war im April 2024, das Projekt startete im Mai –, hatte ich gefühlt hundert Kennenlerngespräche. Und in jedem einzelnen dachte ich: „Ah, das machen wir auch? Wow, interessant!“ Die Berenberger sind sehr offen und unternehmerisch. Da merkst du schnell: Diese optische Welt mit Ledersesseln, Kompass und maritimen Bildern spiegelt gar nicht wider, wie das Haus tickt. Hätte ich lauter Leute an Mahagoni-Tischen mit Einstecktüchern im Dreiteiler vorgefunden – dann hätte ich mich das wohl nicht getraut.

Also war die berühmte Hamburger Kaufmannstradition nur noch Fassade?

Otterndorf: So würde ich es nicht sagen. Die zugrunde liegenden Werte trägt das Haus natürlich in sich. Aber das Außenbild hatte sich vom Innenbild entfernt. Wir wollten Berenberg so zeigen, wie es wirklich ist – nicht verkleiden, sondern authentisch darstellen. Denn wir machen heute so viel mehr als klassisches Wealth Management – von Investment Banking über Asset Management bis Corporate Banking. Diese Vielfalt und Agilität musste endlich auch visuell rüberkommen.

Welche heiligen Kühe durften nicht angefasst werden?

Otterndorf: Überraschend wenige. Das Gründungsjahr 1590 war uns so wichtig, dass wir es prominenter gemacht haben. Es wanderte von der kleinen Subline direkt ins Wappen. Das Berenberg-Orange blieb, wurde aber frischer. Das Wappen selbst auch. Der Rest war erstaunlich schnell zur Disposition gestellt.

Jetzt pulsiert Berenberg mit dem „Pulse of Progress“. Ist das nicht zu Silicon Valley für eine Hamburger Privatbank?

Otterndorf (lacht): Der hieß ursprünglich „Kraft des Atems“. Das war mir jedoch etwas zu esoterisch! Die Idee dahinter war diese Lebendigkeit von Berenberg. Wir wollten ein Designelement, das so vital ist wie wir selbst. Dann wurde es „Puls des Fortschritts“. Als wir das für UK aufbereiteten, klang „Pulse of Progress“ einfach griffiger. Intern hat sich diese Variante durchgesetzt.

Wie radikal durfte es werden? Gab es Momente, wo Sie dachten: Das geht zu weit?

Otterndorf: Wir haben monatelang an der Positionierung gefeilt, verschiedene Routen entwickelt. Von „nah am Status quo“ bis „maximal differenzierend“. Gewählt wurde tatsächlich die mutigste Variante: „Wir handeln Heute, um das Morgen zu gestalten“. Das ist sehr zukunftsgerichtet, während eine Alternative noch stark auf Tradition und Verantwortung setzte. Das zeigt, was uns wichtig ist – weg vom Gestern, hin zum Morgen.

Laura Otterndorf im Gespräch mit DAS-INVESTMENT-Chefredakteur Christoph Fröhlich | Bildquelle: Brava Studios

Wie würden Sie den Unterschied zwischen zeitgemäß und zeitgeistig definieren? Und wo ordnen Sie Ihr Rebranding ein?

Otterndorf: Zeitgemäß – es passt in die Zeit, aber es ist nicht zu trendorientiert. Es zeigt, wie Berenberg im Heute aussieht und hoffentlich noch im Morgen für ein paar Jahre. Wir haben uns weniger am Außen orientiert, am Zeitgeist, sondern gefragt: Wie muss unsere Privatbank heute sein?

Ein angepasstes Logo, ein knalliges Orange, die Subline gestrichen. Hand aufs Herz, da gab es doch hier und da internen Widerstand.

Otterndorf: Klaus Naeve, mein Chef und Leiter des Wealth und Asset Managements, hat viel auf der Gesellschafterebene begleitet und kommuniziert. Überraschend war für mich, wie smooth das funktioniert hat. Ich bin es aus größeren Häusern gewohnt, dass es viele Abstimmungsschleifen für verhältnismäßige Kleinigkeiten gibt. Dagegen ist das hier wirklich anderes Arbeiten. Du merkst dieses Unternehmerische, dieses Inhabergeführte jeden Tag.

War der Druck durch Neobroker und digitale Vermögensverwalter ein Treiber?

Otterndorf: Für mein Marketingdenken schon. Bei Themen wie Lead Acquisition und Werbekanälen schaut man natürlich, wie andere Player vorgehen. Aber beim Design? Da waren wir komplett bei uns. Diese Mischung – Privatbank mit 435 Jahren Historie, die aber gerade den Global Private Banking Innovation Award gewinnt – ist einzigartig. Der Look wurde automatisch anders, weil wir anders sind.

Sie haben mit Design Bridge and Partners gearbeitet. Was war ausschlaggebend für diese Wahl gegenüber klassischen Finanzmarken-Agenturen?

Otterndorf: Die hatten vor vielen Jahren Cosmosdirekt rebranded mit „Schütze, was du liebst“. Versicherungen attraktiv machen ist ein harter Job – wenn die das schaffen, dachte ich, dann müssen sie ein starker Partner sein. Außerdem brauchten wir Strategie und Design aus einer Hand, nicht nur hübsche Bilder.

Der„Ipanema“-Turm in der Hamburger City Nord | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Wie findet man die Balance zwischen Designerträumen und Privatbank-Realität?

Otterndorf: Durch Modularität! Unsere Headline-Schrift hat acht Schnitte – von sehr artsy bis zur konservativ-cleanen Schrift. Die Farben kannst du als Gradient einsetzen oder in ruhigem Eisblau. Für den konservativen Kunden kombinierst du Eisblau mit dem braven Schriftschnitt. Willst du mehr Design, nimmst du Gradient und den Crazy-Font. Beides ist Berenberg.

Was war die größte Überraschung?

Otterndorf: Wie umfassend die Bank ist. Ich kam aus der digitalen Asset-Management-Welt. Und plötzlich diskutiert man über Briefumschläge, Girokarten und Portfolio-Tools.

Klingt nach einem logistischen Albtraum.

Otterndorf: Es wurde tatsächlich größer als geplant. Ursprünglich wollten wir eher „glattziehen und auffrischen“. Dann waren alle Geschäftsbereiche dabei, die Kollegen in UK, sogar die US-Niederlassung. Das Projekt wuchs und wuchs. Zudem ziehen wir dieses Jahr in unseren neuen Hauptsitz – zeitlich passte das perfekt zusammen, da viele Materialien sowieso angefasst werden mussten.

Wie überzeugt man 1.500 Mitarbeiter, dass sie bald für eine optisch andere Bank arbeiten?

Otterndorf: Davor hatte ich großen Respekt. Wir haben das in schöne Events verpackt – Kinobesuche in Hamburg und Frankfurt. Die Leute bekamen gebrandetes Popcorn, und wir haben auf der Kinoleinwand erklärt: Warum machen wir das? Wie sehen wir in Zukunft aus? Dazu gab es Videostatements der Gesellschafter und eines Familienvertreters. Wichtig war auch, beide Gehirnhälften anzusprechen. Die emotionale holst du mit: „Das zeigt, wer wir wirklich sind.“ Die rationale mit: „In der Bank kursierten unterschiedliche Designs, jetzt sind wir effizienter und heben Synergien durch Vereinheitlichung.“

Gab es auch Kritik?

Otterndorf: Das Kritischste war: „Warum gibt Berenberg dafür Geld aus?“ Nicht mal: „Das sieht schlecht aus.“ Nur die Prioritätenfrage.

Laura Otterndorf vor dem Berenberg-Schriftzug im neuen Bürogebäude | Bildquelle: Brava Studio

Apropos Prioritäten: Was kostet so ein Rebranding?

Otterndorf: Das war bei Berenberg nicht so schlimm, wie man denkt. Wir haben viel intern mit all unseren Kollegen gestemmt und einigen kleineren spezialisierten Agenturen, nachdem Design Bridge die Basis gelegt hatte.

„Sichtbar anders“ lautet Ihr Wording zum neuen Markenauftritt. Aber wollen Privatbankkunden das überhaupt?

Otterndorf: Offenbar schon. Das negative Feedback blieb wie gesagt aus. Die Online-Banking-User finden es aufgeräumter, cleaner, freundlicher. Die Berater freuen sich über schönere Präsentationen. Vielleicht unterschätzt manch einer die Kunden auch. Wenn du dich wohlfühlst bei deiner Bank, dein Berater top ist, das Online-Banking funktioniert – dann ist ein frischerer Look vielleicht sogar willkommen.

Was sind die klassischen Fehler von Rebrandings?

Otterndorf: Wenn es nur Kosmetik ist. Oder wenn man die Firma „cooler“ macht, als sie ist. Wie wenn du aus einem Altbau ein Industrial-Loft machen willst. Manche alten Häuser wollen plötzlich jung und hip sein und vergessen ihre Wurzeln. Oder sie wollen nachhaltiger wirken, als sie sind. Das spürt man dann.

Was raten Sie anderen Traditionsbanken?

Otterndorf: Seid ehrlich zu euch selbst. Schaut, was ihr für ein Unternehmen seid, womit sich eure Menschen identifizieren. Jung und cool, nur weil's gerade modern ist? Wird nicht funktionieren. Aber vielleicht kommen viele auch altertümlicher daher, als sie sind. Die könnten mal in die andere Richtung schauen.

Hat sich neben dem Design auch die Sprache geändert?

Otterndorf: Wir haben parallel eine Tone-of-Voice-Guideline entwickelt. Oberstes Gebot: Wir sprechen floskelfrei. Das ist im Finanzsektor eine echte Herausforderung, weil da schnell mal „maßgeschneiderte Lösungen“ oder „ganzheitliche Beratungsansätze“ reinrutschen. Wir wollen sagen, was wir meinen. Statt Passivkonstruktionen aktiv formulieren. Konkret werden statt schwammig bleiben.

Das ist leichter gesagt als getan in einer Branche, die für ihre Verklausulierungen bekannt ist.

Otterndorf: Stimmt. Aber wenn wir schreiben „Wir finden die passende Lösung für Sie“, dann muss da auch eine echte, spezifische Lösung dahinterstehen. Nicht nur ein Marketing-Versprechen. Wenn wir schon optisch mutiger werden, wollen wir auch sprachlich klar sein.

In drei Jahren – woran erkennen Sie, dass das Rebranding ein Erfolg war?

Otterndorf: Die Marke selbst zu messen ist bei unseren Zielgruppen kompliziert, da sie schwer erreichbar sind für Umfragen. Für mich ist es bereits ein Erfolg, dass ich das Design für einen Geschäftsbericht anwenden kann und für einen digitalen „Wissensshot“ für Finanzberater – denn das sind komplett unterschiedliche Tonalitäten und Zielgruppen. Es macht uns das Leben einfacher und sieht gleichzeitig besser aus. Erste positive Zeichen gibt es übrigens schon: Die LinkedIn-Posts haben höhere Reichweiten, wir bekommen mehr Anmeldungen für Webinare und mehr Aufmerksamkeit für den Podcast. Ob das ein Anfangshype ist oder sich durchzieht, wird man sehen.

Was wäre für Sie der ultimative Erfolg?

Otterndorf: Wenn Berenberg in fünf Jahren immer noch so aussieht und alle sagen: „Natürlich, das ist Berenberg.“ Nicht weil es trendy war, sondern weil es passt.

Eine letzte Frage: Was war Ihr absurdester Rebranding-Moment?

Otterndorf: Als wir merkten, dass wir auch die Satteldecken für die Polopferde auf Sylt neu machen müssen. Da tauschst du dich auf einmal mit Experten für Polosport aus und denkst: „Ach, jetzt auch noch Satteldecken!“ Aber genau das zeigt, wie vielfältig wir sind. Von der digitalen Welt bis zum Polofeld. Das ist Berenberg – und jetzt sieht man es auch.