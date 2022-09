Marktführer gewähren Einblicke Diese Werbekanäle sind für Versicherer jetzt besonders wichtig

Die meisten der aktuell genutzten Online-Werbeformate werden in Zukunft weiter an Gewicht gewinnen. Das trifft insbesondere auf die Suchmaschinen-Optimierung und das Content-Marketing zu. Hingegen wird die klassische Werbung unwichtiger. Vor allem Werbung in Zeitungen und Zeitschriften, aber auch im Fernsehen, in Fachmagazinen und auf Plakaten wird in den kommenden Jahren weniger. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie des Assekuranz Marketing Circle (AMC). Die Experten befragten unter anderem die Werbeprofis der Barmenia, der Haftpflichtkasse, der DEVK, der Ergo, der R+V, der Signal Iduna und der Zurich Versicherung.

„Online-Werbung statt klassische Werbung, digitale Technologien, neue Werbepartner, vielfältige neue Werbeformen und -kanäle, neuartige Content-Plattformen – die Liste scheint endlos, das Instrumentarium wird für einzelne Unternehmen immer schwerer beherrschbar“, schreiben die Studienautoren. Ihre Analyse unterteilen sie in drei Abschnitte. Zunächst geben 23 Umfrageteilnehmer Auskunft über den aktuellen Stand ihrer Werbeaktivitäten und über ihre Einschätzung zu künftigen Entwicklungen. Danach folgen zehn Interviews, in denen Entscheider aus der Versicherungs- und der Werbebranche Stellung zur Marktentwicklung beziehen. Im dritten Teil äußern sich zehn Netzwerkpartner des AMC zu Thesen und Lösungsansätzen.

„Wie es künftig mit der Werbung und der Werbebranche weitergeht, kann die Studie natürlich nicht abschließend beantworten“, erläutert AMC-Geschäftsführer Stefan Raake. Aber Tendenzen seien erkennbar: „Wie Versicherer heute agieren, wie Dienstleister und Werbetreibende sich auf künftige Entwicklungen einstellen.“ Eine der großen Herausforderungen werde der Fachkräftemangel sein. So sei es besonders schwierig, qualifiziertes Personal zu finden und Mitarbeitende im Innen- und Außendienst fit zu machen für die neuen digitalen Optionen. Es würden schlichtweg mehr online-affine Kollegen gebraucht. Datenmanagement und Regulatorik forderten den Beteiligten ebenfalls viel ab – Tendenz steigend.