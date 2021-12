Fünf-Jahres-Sieger Das sind die zehn Aktien mit der höchsten Wertentwicklung

Wartungsarbeiten an Solarmodulen in der chinesischen Provinz Jiangsu: Flat Glass stellt unter anderem Glas für Photovoltaikanlagen her. | Foto: IMAGO Images / VCG

Aktienrendite (5 Jahre in Prozent p.a.): 81,9 Aktienrendite (erstes Quartal 2021 in Prozent): -27,8 Branche: Erneuerbare Energien Land: China Börsenwert (in Mrd. US-Dollar): 11,1