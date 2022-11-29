Rechtsschutzversicherung Beim Diesel-Skandal geht es nun um 11 Milliarden Euro

Der Versichererverband GDV hat den Diesel-Skandal zum teuersten Schaden in der Geschichte der deutschen Rechtsschutzversicherung erklärt. Seit Beginn des Skandals im Jahr 2015 haben die Prozesse die Versicherer rund 1,5 Milliarden Euro gekostet. Der Streitwert stieg auf knapp 11 Milliarden Euro.

Oldtimer neben einer Diesel-Tankstelle: Der Diesel-Skandal ist laut GDV der teuerste Rechtsstreit in der Geschichte der deutschen Rechtsschutzversicherung.

Die Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten für Streitigkeiten um Diesel-Manipulationen sind seit Beginn des Skandals im Jahr 2015 auf insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des GDV bei seinen Mitgliedsunternehmen.

Im Juni lagen die Kosten noch bei 1,4 Milliarden Euro. Damals schon bezeichnete der GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen den Diesel-Skandal als „den teuersten Schaden in der Geschichte der deutschen Rechtsschutzversicherer“.

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Im Streit mit Autoherstellern wegen mutmaßlich manipulierter Abgaswerte haben nach GDV-Angaben bis Ende Oktober inzwischen rund 413.000 Kunden ihre Rechtsschutzversicherung in Anspruch genommen. Das sind 6.000 Fälle mehr als noch im Mai.

Auch Streitwert pro Diesel-Fall gestiegen

Der Gesamtstreitwert aller über die Rechtsschutzversicherer abgewickelten Diesel-Rechtsschutzfälle ist laut Asmussen auf 10,8 Milliarden Euro gestiegen. Der durchschnittliche Streitwert pro Diesel-Fall liegt bei rund 26.100 Euro.

GDV

Zu Beginn des Diesel-Skandals lag dieser Wert noch 22.500 Euro. Grund sei, dass zunehmend höherwertige Fahrzeuge mit dadurch höheren Streitwerten in den Fokus kamen, so der GDV-Chef.