In 18 Kategorien Diesen 2 Versicherern vertrauen Kunden beim Online-Abschluss am meisten

Viele Menschen schließen ihre Versicherungen online ab. Welche Anbieter haben die Kunden in welchen Produktkategorien besonders überzeugt? Das untersuchte die Studie „Online-Vertragsabschluss 2023“ der Kölner Rating-Agentur Servicevalue in Kooperation mit dem Technikmagazin Chip. Für die Studie nahmen die Forscher knapp 50.000 Verbraucherurteile zu 407 Versicherern in 18 Kategorien unter die Lupe.

Die Teilnehmer sollten Anbieter bewerten, bei denen sie bereits einen Online-Vertragsabschluss getätigt haben. Ihre Antworten ordneten sie anhand einer fünfstufigen Skala zwischen 1 „vollkommen zufrieden“ und 5 „unzufrieden“ ein. Daraus errechneten die Forscher für jedes Unternehmen in jeder Kategorie einen Mittelwert.

Unternehmen, die innerhalb ihrer Kategorie besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Stimmen abschneiden, erhalten die Bewertung „Top“. Die bestbewerteten Anbieter je Kategorie erhalten die Auszeichnung „Bester“.

ADAC Versicherung und Allianz

Zwei Versicherer tauchen in jeweils drei Kategorien unter den Siegern auf. So punktet die ADAC Versicherung beim Online-Abschluss der Auslandskranken-, der Kfz- und der Motorrad-Versicherung. Die Allianz führt bei der Hausrat-, der privaten Kranken- und der Unfallversicherung. R+V überzeugt bei zwei Produktgruppen: der Haftpflichtversicherung und der Tierversicherung (Krankheit + OP).

Hier die Branchenbesten aller 18 Kategorien und Leistungsarten in alphabetischer Reihenfolge:

Kategorie/Leistungsart | Unternehmen | Unternehmens-Mittelwert

Auslandskrankenversicherung | ADAC Versicherung | 2,14

Berufsunfähigkeitsversicherung | HUK-COBURG | 2,31

Direktversicherer | CosmosDirekt | 2,22

E-Bike-Versicherung | Ammerländer Versicherung | 2,29

Gesetzliche Krankenkasse | Die Techniker | 2,36

Haftpflichtversicherung | R+V | 2,15

Hausratversicherung | Allianz | 2,16

KFZ-Versicherung | ADAC Versicherung | 2,22

Krankenzusatzversicherung | SIGNAL IDUNA | 2,29

Motorradversicherung | ADAC Versicherung | 2,28

Private Krankenversicherung | Allianz | 2,39

Rechtsschutzversicherung | ADVOCARD | 2,12

Reiserücktrittsversicherung | ARAG | 2,19

Tierversicherung: Haftpflichtversicherung | AGILA Tierversicherung | 2,36

Tierversicherung: Kranken-&OP-Kostenversicherung | R+V | 2,40

Unfallversicherung | Allianz | 2,38

Wohngebäudeversicherung | GEV - Grundeigentümer Versicherung | 2,43

Zahnzusatzversicherung | HanseMerkur | 2,27.

