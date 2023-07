DIA-Umfrage Diesen Parteien vertrauen Bürger bei der Altersvorsorge am ehesten

Knapp ein Viertel der Bürger traut es keiner Partei zu, die Rente langfristig zu sichern. Das ergab eine Umfrage von Insa Consulere, die im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) und der Zeitschrift Superillu durchgeführt wurde.

Mehr als jeder 3. Ältere traut keiner Partei gute Rentenpolitik zu

„Vor allem die Älteren haben das Vertrauen in die Parteienlandschaft verloren“, schreiben die Studienautoren. Von den Befragten ab 70 Jahren gaben nämlich 38 Prozent an, dass sich keine Partei um die Stabilität der Renten kümmert.

Die restlichen Stimmen konnten vor allem zwei Parteien auf sich vereinen. So bezeichnen 17 Prozent der Befragten CDU/CSU als kompetent in Sachen Alterssicherung. Damit liegt die Union im Rentenkompetenz-Ranking vorne. Die SPD folgt knapp dahinter: 15 Prozent der Bundesbürger trauen den Sozialdemokraten eine langfristige Sicherung der Renten zu.

Weit abgeschlagen rangieren Die Grünen und Die Linke. Von diesen beiden Parteien erwarten nur jeweils 5 Prozent der Befragten, dass sie die Sicherheit der Renten gewährleisten können. FDP rangiert mit 12 Prozent im Mittelfeld – gleichauf mit der AfD.

FDP punktet bei Jüngeren

„Auf die FDP setzen vor allem jüngere Altersgruppen“, so die Studienautoren weiter. Unter den 30- bis 39-Jährigen meinen immerhin 38 Prozent, dass die liberale Partei in der Lage ist, die Renten in Deutschland langfristig zu sichern. Eine solch hohe Kompetenzzuschreibung erhält keine andere Partei in den einzelnen Altersgruppen.

Die Rente spiele seit Monaten in der Politik nur eine untergeordnete Rolle und werde von anderen Themen überlagert, erklärt DIA-Sprecher Klaus Morgenstern. „Im Wahlkampf 2021 waren die Parteien mit Plänen für die Weiterentwicklung der Alterssicherung angetreten, wovon danach aber nicht mehr viel zu hören war“. Als Beispiel nennt er die Aktienrente der FDP. „Davon ist nur noch eine abgespeckte Version übriggeblieben, die mit dem ursprünglichen Konzept nicht mehr viel zu tun hat“, sagt Morgenstern. Und selbst das komme nicht voran.