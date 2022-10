Substanzkraft, Produkt- und Servicequalität Dieser Lebensversicherer ist „exzellent“

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Erste Versicherer lösen Zinszusatzreserve auf

Erste Versicherer lösen Zinszusatzreserve auf

Die deutschen Lebensversicherer haben es momentan nicht leicht: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation – und nun haben sie auch mit von der EZB eingeleiteten Zinswende zu kämpfen. Denn steigende Zinsen sind für sie zwar gut – aber hauptsächlich unter langfristigen Gesichtspunkten. „Kurzfristig kann es dagegen durchaus zu Verwerfungen kommen“, warnen DFSI-Experten. Insbesondere dann, wenn die Zinswende so abrupt wie derzeit erfolge.

40 Milliarden Euro an Stillen Lasten

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf 0,75 bis 1,25 Prozent angehoben. Erwerben die Versicherer nun neue Anleihen, so holen sie sich damit höhere Renditen ins Depot. „Doch umgekehrt geraten die Kurse bereits emittierter Anleihen unter Druck“, warnt Sebastian Ewy, Senior-Analyst des DFSI. Das könne dazu führen, dass der aktuelle Marktwert der Anleihen, die in den Depots der Lebensversicherer liegen, niedriger werde als deren Buchwert in der Bilanz.

Die sogenannten Stillen Lasten, die den Versicherern dadurch entstehen, schätzen Experten auf 40 Milliarden Euro. Doch solange diese Anleihen nicht verkauft werden müssen, sondern bis zur Endfälligkeit gehalten und komplett zurückgezahlt werden, sei das nach Ewys Auffassung kein Problem.

Erste Versicherer lösen Zinszusatzreserve auf

Andererseits entlasten die gestiegenen Zinsen die Lebensversicherer in punkto Zinszusatzreserve (ZZR). Diesen Kapitalpuffer hat der Gesetzgeber der Branche verpflichtend vorgeschrieben, um trotz des jahrelangen Nullzins-Umfeldes alle eingegangenen Garantien bedienen zu können. Bis Ende 2021 wurden branchenweit rund 97 Milliarden Euro in die ZZR gesteckt. Nun können erste Versicherer ihre ZZR nach und nach wieder auflösen.

Werden die ZZR-Reserven aufgelöst, kann der Versicherer die Überschussbeteiligung erhöhen. Muss der Versicherer hingegen weiter Geld in ZZR stecken, weil er seine Garantien noch nicht ausfinanziert hat, stehen seine Kunden nicht so gut da.

Mit seiner Studie „Unternehmensqualität der Lebensversicherer“ will DFSI zeigen, welche Lebensversicherer derzeit gut aufgestellt sind und ein zukunftssicheres Geschäftsmodell haben. Für das aktuelle Rating haben die Analysten 36 marktrelevante Lebensversicherer – 33 Service-Versicherer und drei Direktversicherer – bewertet. Diese decken zusammen rund 75 Prozent des deutschen Lebensversicherungsmarktes ab.

Die Unternehmensqualität der Lebensversicherer bewerten die Forscher anhand von drei Faktoren: finanzielle Substanzkraft, Produkt- und Servicequalität. Substanzkraft und Produktqualität fließen dabei mit je 40 Prozent in das Ergebnis ein, der Service mit 20 Prozent.