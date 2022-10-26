Substanzkraft, Produkt- und Servicequalität Dieser Lebensversicherer ist „exzellent“

Für ihr aktuelles Qualitätsrating der Lebensversicherer haben die Forscher des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) 36 Anbieter unter die Lupe genommen und deren Substanzkraft, Produkt- und Servicequalität untersucht. Ein Unternehmen schneidet mit der Gesamtwertung „Exzellent“, 14 weitere mit „Sehr gut“ ab.

Sitz der EZB in Frankfurt: Die Zentralbank reagierte mit der Leitzinserhöhung auf die hohe Inflation, für Lebensversicherer hat dies sowohl positive als auch negative Folgen.

Die deutschen Lebensversicherer haben es momentan nicht leicht: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation – und nun haben sie auch mit von der EZB eingeleiteten Zinswende zu kämpfen. Denn steigende Zinsen sind für sie zwar gut – aber hauptsächlich unter langfristigen Gesichtspunkten. „Kurzfristig kann es dagegen durchaus zu Verwerfungen kommen“, warnen DFSI-Experten. Insbesondere dann, wenn die Zinswende so abrupt wie derzeit erfolge.

40 Milliarden Euro an Stillen Lasten

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf 0,75 bis 1,25 Prozent angehoben. Erwerben die Versicherer nun neue Anleihen, so holen sie sich damit höhere Renditen ins Depot. „Doch umgekehrt geraten die Kurse bereits emittierter Anleihen unter Druck“, warnt Sebastian Ewy, Senior-Analyst des DFSI. Das könne dazu führen, dass der aktuelle Marktwert der Anleihen, die in den Depots der Lebensversicherer liegen, niedriger werde als deren Buchwert in der Bilanz.

Die sogenannten Stillen Lasten, die den Versicherern dadurch entstehen, schätzen Experten auf 40 Milliarden Euro. Doch solange diese Anleihen nicht verkauft werden müssen, sondern bis zur Endfälligkeit gehalten und komplett zurückgezahlt werden, sei das nach Ewys Auffassung kein Problem.

Erste Versicherer lösen Zinszusatzreserve auf

Andererseits entlasten die gestiegenen Zinsen die Lebensversicherer in punkto Zinszusatzreserve (ZZR). Diesen Kapitalpuffer hat der Gesetzgeber der Branche verpflichtend vorgeschrieben, um trotz des jahrelangen Nullzins-Umfeldes alle eingegangenen Garantien bedienen zu können. Bis Ende 2021 wurden branchenweit rund 97 Milliarden Euro in die ZZR gesteckt. Nun können erste Versicherer ihre ZZR nach und nach wieder auflösen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Werden die ZZR-Reserven aufgelöst, kann der Versicherer die Überschussbeteiligung erhöhen. Muss der Versicherer hingegen weiter Geld in ZZR stecken, weil er seine Garantien noch nicht ausfinanziert hat, stehen seine Kunden nicht so gut da.

Mit seiner Studie „Unternehmensqualität der Lebensversicherer“ will DFSI zeigen, welche Lebensversicherer derzeit gut aufgestellt sind und ein zukunftssicheres Geschäftsmodell haben. Für das aktuelle Rating haben die Analysten 36 marktrelevante Lebensversicherer – 33 Service-Versicherer und drei Direktversicherer – bewertet. Diese decken zusammen rund 75 Prozent des deutschen Lebensversicherungsmarktes ab.

Die Unternehmensqualität der Lebensversicherer bewerten die Forscher anhand von drei Faktoren: finanzielle Substanzkraft, Produkt- und Servicequalität. Substanzkraft und Produktqualität fließen dabei mit je 40 Prozent in das Ergebnis ein, der Service mit 20 Prozent.