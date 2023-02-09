Governance Dieser Versicherer trägt die größte unternehmerische Verantwortung

Unter den Firmen, denen Servicevalue besonders hohe unternehmerische Verantwortung bescheinigt, findet sich auch ein Versicherer. Welche Gesellschaft das ist, welche sechs weitere Versicherer sehr verantwortungsvoll handeln und wie das Analysehaus unternehmerische Verantwortung definiert.

Welche Unternehmen gehen fair mit ihren Arbeitnehmern, Geschäftspartnern und Kunden um, nehmen ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft wahr und halten sich an ethische Normen? Dieser Frage ging das Analysehaus Servicevalue zusammen mit Welt TV in einer aktuellen Studie nach. Ziel war, die Firmen mit der größten unternehmerischen Verantwortung auszumachen.

Was ist Governance?

Verantwortungsvolle Unternehmensführung heißt auf Englisch Governance und bildet neben Umwelt (Environmental) und Soziales (Social) die dritte Säule des ESG-Begriffs. Und Themen wie ESG und Nachhaltigkeit gewinnen immer mehr an Bedeutung, wie DAS INVESTMENT mehrfach berichtete (zum Beispiel hier , hier und hier).

Für die Studie haben die Forscher mehr als 171.000 Führungskräfte zur unternehmerischen Verantwortung deutscher Unternehmen befragt. Dabei haben sie mehr als 1.969 Unternehmen aus 134 Branchen berücksichtigt.

Die Studienmethode

Inwieweit stimmen die Befragten aus eigenen Informationen und Erfahrungen heraus zu, dass bei einem Unternehmen die Bemühungen der Unternehmensführung um eine unternehmerische Verantwortung aufrichtig und wirkungsvoll sind, so lautete die Fragestellung. Die unternehmerische Verantwortung kann sich im Umgang mit Arbeitnehmern, Geschäftspartnern und Kunden zeigen, sich aber auch in verantwortungsvollem Verhalten gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt sowie durch das allgemeine Einhalten ethischer Normen darstellen.

Für die Auswertung der Antworten haben die Forscher auf einer fünfstufigen Zustimmungsskala für jedes Unternehmen der empirische Mittelwert ermittelt. Liegt dieser innerhalb der jeweiligen Branche niedriger und somit besser als der Branchen-Mittelwert, wird der Unternehmensführung eine „hohe unternehmerische Verantwortung“ zugeschrieben. Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger als der Mittelwert dieser bereits ausgezeichneten Gruppe, wird der Unternehmensführung eine „sehr hohe unternehmerische Verantwortung“ attestiert. Das Unternehmen, das in seiner Branche die besten Werte erzielt, wird als „Nr. 1“ ausgezeichnet.

SV Sparkassenversicherung auf Platz 1

Die Branchen mit den besten Werten zur unternehmerischen Verantwortung sind Bausparkassen, Sportartikelhersteller und Maschinenbauer. Innerhalb dieser Branchen liegen jeweils Bausparkasse Schwäbisch Hall, Adidas und Krones ganz vorn.

Unter den Versicherern landet SV Sparkassenversicherung auf Platz 1. „Sehr hohe“ unternehmerische Verantwortung bescheinigt Servicevalue darüber hinaus ADAC Versicherungen, R+V, Volkswohl Bund, Provinzial, Arag, LVM und Würzburger.