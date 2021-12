Redaktion 29.04.2016

Dietmar Wischmeyer zum EU-Referendum in Großbritannien „Eine rote Telefonzelle in einer Welt voller Smartphones“

Der Brite ist ein entfernter Verwandter des modernen Europäers, der als lebendes Fossil auf einer Handvoll regnerischer Inseln mitten in der Nordsee und in drei Kneipen auf Gran Canaria siedelt, weiß Anthropologie-Experte Dietmar Wischmeyer. Also nichts, dem die EU bei einem Austritt nachtrauern sollte.