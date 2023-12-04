Untersuchung des Digitalverbands Bitkom Digital-Angebote der Versicherer: Nur Note 4 der Kunden

Versicherungskunden hadern mit den digitalen Angeboten ihrer Anbieter. In einer aktuellen Befragung bekommen diese nur mäßige Noten. Vielen sind Vertragsabschlüsse online zu kompliziert. Außerdem wird im Schadenfall immer noch der Mensch dem automatisierten Prozess vorgezogen.

Aktuell bekommen Versicherungen für ihre Digital-Angebote von den Kunden umgerechnet nur die Note ausreichend. Das zeigt der Studienbericht „Digital Finance 2023“ des Digitalverbands Bitkom. Er wirft ein Schlaglicht auf den Stand der Digitalisierung in der Finanz- und Versicherungsbranche und will zeigen, wo sich noch etwas tun muss. Die Untersuchung basiert auf 1.002 Personen, die repräsentativ auf Basis einer computergestützten telefonischen Erhebung befragt wurden.

Vor allem Ältere sind mit den digitalen Angeboten unzufrieden

Mit einem Mittelwert über alle Altersgruppen von 3,5 bekommen die Versicherungen kein gutes Zeugnis ausgestellt. Besonders schlecht ist das Urteil in der Altersgruppe der über 65-Jährigen. Hier liegt der Wert bei 3,8. Banken schneiden im Vergleich immerhin befriedigend (3,1) ab. Bei der pauschalen Frage nach den gesamten digitalen Angeboten der Versicherer lasen sich natürlich keine Rückschlüsse ziehen, wie Dienste von Beratung, Kundenservice bis Vertrieb im Einzelnen von Kundenseite eingeschätzt werden.

Online-Abschluss den meisten vertraut

Dabei hat eine große Mehrheit von 79 Prozent schon einmal eine Versicherung online abgeschlossen. Dieser Wert liegt tendenziell über dem von vergleichbaren Umfragen. Verteilt auf die Vertriebswege geben 49 Prozent an, so einen Vertrag bei Vergleichsplattformen wie Check 24 abgeschlossen zu haben und 42 Prozent direkt beim Versicherer. Ausschließlichkeitsvertreter und Makler kommen noch auf 36 Prozent.

Über 40 Prozent finden digitale Prozesse schwierig

Allerdings scheinen die Erfahrungen dabei nicht immer positiv zu sein. Entgegen der landläufigen Auffassung, wie einfach und transparent digitale Abschlussstrecken sind, fanden nur 18 Prozent von ihnen den Vorgang sehr einfach, 36 Prozent eher einfach. Dagegen empfanden 20 Prozent den Vertragsabschluss als eher kompliziert, 23 Prozent sogar als sehr kompliziert.

In eine ähnliche Richtung weisen auch die Ergebnisse zu der Behauptung, dass Produkte zur Altersvorsorge so kompliziert sind, dass sie digital nicht ohne Hilfe abgeschlossen werden können. Dieser Aussage stimmen 61 Prozent der Studienteilnehmer zu. Überraschend scheint, dass es unter denen, die noch keine Altersbezüge beziehen, nur 56 Prozent sind. Gemeinhin gelten Jüngere als digital affiner.

Lieber Mensch als Maschine im Schadenfall

Auch wenn es um die Abwicklung von Schäden geht, sind digitale Wege nicht bei allen gefragt. Nur 40 Prozent der Befragten insgesamt würden die gesamte Abwicklung von der Meldung bis zur Auszahlung gerne komplett digital erledigen. In der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen sind es überraschenderweise auch nur 44 Prozent.

Eine gewisse Skepsis zeigt sich auch in folgendem Ergebnis: 58 Prozent finden die Vorstellung beunruhigend, dass ein Schaden von ihrer Versicherung vollständig automatisiert abgewickelt wird, auch wenn es dadurch besonders schnell geht. Unter den Älteren liegt dieser Wert gar bei 72 Prozent. Analog dazu wünschen sich 66 Prozent der Befragten im Schadensfall Kontakt zu einem Menschen, der die Schadenabwicklung für sie übernimmt. Dem stimmt auch eine deutliche Mehrheit der Jüngeren im Alter bis 29 Jahren zu (63 Prozent).

KI-Beratung will die Mehrheit bisher nicht

Was das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz (KI) angeht, gibt es indes noch Vorbehalte. Nur 45 Prozent sagen, dass sie sich auf Grundlage ihrer Lebenssituation von einer KI zur Altersvorsorge beraten lassen würden. Bei den Jüngeren, die noch nicht in Rente oder Pension sind, sind es immerhin 51 Prozent.

Dafür wollen mehr als die Hälfte (59 Prozent) mit einem Klick in Form einer digitalen Übersicht wissen, wie hoch die eigenen Bezüge im Alter sein werden. Unter denen, die noch nicht in Rente oder Pension sind, sind es sogar 70 Prozent.

Trotz dieses insgesamt sehr differenzierten Bildes ziehen die Studienautoren für die gesamte Finanzbranche ein doch recht einseitiges Fazit: „Die Digitalisierung hat die Finanzwelt erfasst. Ob beim Banking, an der Supermarktkasse oder bei der Suche nach einer Versicherung – die Bundesbürger sehen die Vorteile digitaler Technologien und wollen diese auch nutzen. Die sich wandelnden Kundenbedürfnisse stellen nicht nur eine Herausforderung dar, sondern bieten vor allem auch enorme Chancen“, sagt Lukas Marschallek, Referent Digital Banking & Financial Services beim Bitkom.