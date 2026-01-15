Werbung einer Kryptobörse in New York: Der Bitcoin wurde 2010 erstmals gehandelt, seither ist das Angebot investierbarer Produkte kontinuierlich gewachsen.

Auf der BlackRock-Konferenz 2025 in Frankfurt sprachen Rico Hoentschel, Head of Volatility Strategies & Digital Assets, Feri AG, und Dirk Klee, Country Head BlackRock Switzerland, über Digital Assets, darunter den Bitcoin. Wir haben die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Investoren stehen heute vor der zentralen Frage: Wie lassen sich Portfolios angesichts tiefgreifender geopolitischer Umbrüche und rasanter technologischer Entwicklungen widerstandsfähig aufstellen? Neben klassischer Diversifikation nach Regionen, Branchen, Anlageklassen, Liquidität sowie aktiven oder indexbasierten Strategien rückt zunehmend die Rolle alternativer Anlageklassen in den Fokus. Mit digitalen Assets ist in den vergangenen Jahren eine neue Anlageklasse hinzugekommen, die das Interesse vieler Investoren auf sich zieht.

Seit ihrer Entstehung vor rund 15 Jahren haben digitale Assets einen bemerkenswerten Reife- und Professionalisierungsprozess durchlaufen. Der Bitcoin wurde 2010 erstmals gehandelt, seither ist das Angebot investierbarer Produkte kontinuierlich gewachsen. Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, haben sich vom Nischenthema zu einer zunehmend akzeptierten Anlageklasse entwickelt.

Verlorenes Vertrauen – und wie es zurückkehrte

Im Jahr 2021 erlebten digitale Assets einen ausgeprägten Bullenmarkt. Themen wie Krypto, NFTs und Metaverse trieben nicht nur den Bitcoin, der zeitweise bei rund 68.000 Euro notierte, sondern auch zahlreiche andere Cyber-Devisen. Anfang 2022 folgte jedoch eine scharfe Korrektur: Betrügerische Machenschaften kamen ans Licht, das Vertrauen der Anleger litt erheblich, zahlreiche Anbieter verschwanden vom Markt. Rückblickend erwies sich diese Bereinigung als notwendiger Schritt für die langfristige Akzeptanz der Anlageklasse.

Regulierungsbehörden reagierten mit klaren Rahmenbedingungen. In der EU trat 2024 die MiCA-Verordnung in Kraft, in der Schweiz wurde bereits 2021 das DLT-Gesetz eingeführt. Diese Maßnahmen trugen ebenso zur Stabilisierung bei wie technische Fortschritte in der Infrastruktur.

Mit der Zulassung von Bitcoin-ETFs im Jahr 2024 wurde der Zugang zur Anlageklasse deutlich erleichtert. Insbesondere institutionelle Investoren und vermögende Anlegergruppen erhielten damit einen regulierten Zugang, ohne sich mit Fragen der Selbstverwahrung befassen zu müssen. Seit der Einführung der US-Bitcoin-ETPs im Januar 2024 hat sich der Wert von Bitcoin mehr als verdoppelt – trotz ausgeprägter Schwankungen.

Heute interessieren sich neben Privatanlegern und Family Offices zunehmend auch Banken, Versicherungen, Pensionskassen und staatliche Investitionsfonds für digitale Assets. Die Dynamik nimmt weiter zu, getrieben nicht zuletzt durch steigende Kundennachfrage.

Volatilität bleibt prägend

Die Marktentwicklung Ende 2025 verdeutlicht jedoch, dass Volatilität ein strukturelles Merkmal der Anlageklasse bleibt. Nach einem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar Anfang Oktober 2025 verlor Bitcoin innerhalb von sechs Wochen rund 33 Prozent. Ausschlaggebend waren unter anderem makroökonomische Faktoren wie veränderte Zinserwartungen in den USA, der Abbau von Leverage im Futures-Markt sowie Portfolioumschichtungen langfristiger Investoren.

Ein Blick in die Historie zeigt, dass solche Rückgänge keineswegs ungewöhnlich sind. Seit 2015 kam es mehrfach zu Korrekturen von mindestens 25 Prozent, teilweise deutlich mehr. Dennoch hat Bitcoin in der Mehrzahl der Jahre alle wichtigen Anlageklassen übertroffen. Diese Phasen dienten häufig dazu, spekulative Exzesse abzubauen und das Marktumfeld zu stabilisieren.

Portfolioeinsatz: 2 bis 3 Prozent digitale Assets

Für den Portfolioeinsatz empfehlen Experten häufig einen Anteil von 2 bis 3 Prozent digitaler Assets in einem ausgewogenen Gesamtportfolio. Als Bausteine kommen etwa Bitcoin-ETPs, breitere Krypto-Baskets oder Blockchain-ETFs infrage. Auf Einzeltitelebene können auch Bitcoin-Miner, Stablecoin-Anbieter oder Kryptobörsen Teil des Anlageuniversums sein.

Besondere Bedeutung kommt dabei dem Verwahrer zu, der die privaten Schlüssel und damit den Zugang zu den digitalen Vermögenswerten sichert. Operative Sicherheit ist für institutionelle Investoren ein zentrales Kriterium.

Ein Beispiel für ein entsprechendes Produkt ist der iShares Bitcoin ETP (IB1T) mit einem verwalteten Vermögen von rund 600 Millionen US-Dollar (Stand: 15.12.2025). Der ETP weist bis Ende 2026 eine Gesamtkostenquote von 0,15 Prozent auf und ist an mehreren europäischen Börsen gelistet.

Bitcoin im Anlageuniversum: Ausblick auf 2026

BlackRock hält digitale Assets für bestimmte Anlegergruppen inzwischen für einen sinnvollen Diversifikationsbaustein. Bitcoin könne etwa als Ergänzung zu Gold oder als potenzieller Hedge gegen Verwerfungen im etablierten Finanzsystem dienen. Voraussetzung bleibt jedoch Transparenz, Aufklärung über Chancen und Risiken sowie ein hohes Maß an operativer Sicherheit.

Die langfristigen Treiber erscheinen intakt: zunehmende institutionelle Adoption, regulatorische Reife und wachsende Sorgen über Staatsverschuldung und geopolitische Fragmentierung. 2026 dürfte die weitere Entwicklung maßgeblich von den globalen Liquiditätsbedingungen, insbesondere dem Tempo der Zinssenkungen, sowie vom Fortschritt der institutionellen Akzeptanz geprägt sein. Gleichzeitig bleibt Bitcoin eine Anlageklasse mit hoher Volatilität – in beide Richtungen.