Digital Insurance Podcast Was bedeutet Chat GPT für deutsche Versicherer?
„Chat GPT: Technologischer Fortschritt oder intelligentes Marketing?“ Unter diesem Titel steht die aktuelle Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Darin spricht Digital-Experte Jonas Piela mit Patrick Glauner. Der promovierte Philosophie im Bereich Computer Science und arbeitet aktuell als Professor für künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf. Außerdem ist er Gründer und Chef des Unternehmens Skyrocker.ai, das Digitalisierungsstrategien für Firmen entwickelt.
Das von Open AI aus dem kalifornischen San Francisco entwickelte Chat GPT sammelt Daten aus dem Internet von verschiedenen Websites und Plattformen wie zum Beispiel Twitter. Die neue Technik habe zwar das Potenzial, viele herkömmliche Berufsbilder zu verändern. Doch laut Glauner müssen sich heute nur Wenige allein deshalb Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Vielmehr erlaube ihnen die Künstliche Intelligenz, viel schneller Content zu produzieren, den der Mensch dann zum Beispiel anpasst.
Konkret für die deutsche Versicherungsbranche könnte das bedeuten, dass Kollege Computer individuelle Verträge erstellt, Kundenanfragen standadisiert beantwortet und die internen Prozesse beschleunigt. „Es kann den Experten erlauben, sich auf schwierige Fälle zu konzentrieren, die sonst zu wenig Beachtung bekommen“, erwartet Glauner. Denn im Großen und Ganzen kann man die Künstliche Intelligenzen nicht als intelligent bezeichnen, ist er sich mit Gastgeber Piela einig.