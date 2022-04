Digital Insurance Podcast Wie Krankenversicherer und Start-ups gemeinsam vorankommen

Digitale Prozesse im Gesundheitsbereich sind spätestens seit Corona in der Versicherungsbranche angekommen. Versicherer sind heute mehr als nur reine Kostenerstatter. Wie sie in Zukunft optimal mit Start-ups zusammenarbeiten können, bespricht Berater Jonas Piela mit seinen Gästen in diesem Podcast.