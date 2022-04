Proven-Expert-Spezialistin im Interview „Digital Vertrauen schaffen – damit tun sich viele Makler schwer“

DAS INVESTMENT: Frau Hammerl und Herr Stenger, Sie haben kürzlich in einem Webinar gemeinsam die Bewertungsplattform Proven Expert vorgestellt. Worum ging es dabei genau?

Martin Stenger: Wir wollten Maklern Tipps an die Hand geben, wie man als Vermittler im Internet leicht von Kunden gefunden werden kann – ohne dafür eine eigene Marketing-Abteilung zu haben oder großes Budget aufzuwenden.

Eine ganze Reihe von Maklern setzt vor allem auf klassische Mund-zu-Mund-Propaganda – und fährt damit nach eigenen Angaben gut.

Stenger: Makler sollten realisieren, dass sie mittlerweile auch online etwas für ihre Sichtbarkeit tun müssen. Es reicht nicht zu sagen: Es hat bisher so geklappt, die kommenden 20 Jahre wird es also so weitergehen. Die Beratungsleistung verschwindet durch den digitalen Auftritt ja nicht, sondern es gibt einfach einen neuen Zugang dazu. In der Pandemie hat sich der Trend noch deutlich verstärkt. Digitale Kontakte wurden auf einmal sehr zentral.

Beatrice Hammerl: Ein wichtiger Faktor ist: Wie kann ich den Faktor Mensch, also das, was mich stark macht, digital abbilden? Digital Vertrauen schaffen – damit tun sich viele Makler schwer. Denn auch wenn Menschen eine Empfehlung aus ihrem Umfeld erhalten, suchen sie den Spezialisten gewöhnlich auch noch mal selbst im Internet.

Stenger: Nach einem Restaurant in einer fremden Stadt sieht man ja auch erst mal im Internet nach.

Aber da geht es um einen kurzen Besuch. Beim Makler suchen Menschen nach etwas Langfristigem.

Stenger: Das Suchverhalten ist aber ähnlich.

Hammerl: Gerade weil das Thema Finanzen noch viel heikler als ein Restaurantbesucht ist, möchte ich mir als Kunde doch möglichst sicher sein.

Inwiefern kann Proven Expert die digitale Sichtbarkeit verbessern helfen?

Hammerl: Unser Produkt ist darauf ausgerichtet, Maklern eine schnelle Hilfe an die Hand zu geben. Das Bewerten und Kommentieren ist für die Maklerkunden ganz einfach. Sie bekommen dafür eine Vorlage.

Stenger: Früher hat man im Vertrieb gelernt, Kunden zu fragen: Würdest Du mich drei Leuten weiterempfehlen? Jetzt wird das digital umgesetzt. Dazu gehört selbstverständlich auch eine gute Homepage. Die sollte mehr sein als nur eine kleine Visitenkarte. Sie sollte auch gepflegt werden und auf dem neusten Stand sein.

Hammerl: Auch das Bewertungsprofil gewinnt immer mehr an Relevanz.