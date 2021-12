„Digitale Drückerkolonnen“ Quirin-Bank-Chef: Fintechs werden an Regulierung und Provision scheitern

Fintechs profitieren derzeit von der Startup-Romantik, die schnell verfliegen werde. Davon ist Karl Matthäus Schmidt überzeugt. „In den kommenden beiden Jahren werden wir viele Startups im Finanzsektor scheitern sehen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der auf Honorarberatung spezialisierten Quirin Bank.

Wer auf Provisionen setzt, trägt das doppelte Risiko des Scheiterns