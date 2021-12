Digitale Hilfe für Kundengespräche Candriam startet Anlage-Simulator für Berater

Der Anlage-Simulator von Candriam simuliert die Zusammensetzung und die Performance von Musterportfolios. Dabei bietet der Asset Manager zwei Versionen seines „Candriam Robo Investment Simulator“ (CRIS) an. CRIS Investor ist für die breite Öffentlichkeit bestimmt und zeigt Privatanlegern unterschiedliche Szenarien auf, wie sich ihre Geldanlage über die Jahre entwickeln kann.

CRIS Distributor richtet sich an Finanzberater. Das Tool erstellt individuell skalierbare Musterportfolios, die an die Risikoprofile der Kunden angepasst werden. Dabei können Kaufempfehlungen der Vertriebspartner in die Portfolios integriert werden. Zudem enthält CRIS Distributor Tools zur Darstellung der Performance- und Risikokennzahlen, die Banken und Berater in das Gespräch mit den Kunden einbinden können. Damit sollen Kundengespräche interaktiver werden, erklärt Candriam.