Digitale Kontakte Die Versicherer mit den zufriedensten Online-Kunden

Für den Erfolg von Versicherern wird eine starke Präsenz im Internet immer wichtiger. Und auch ihre Kommunikation und Kontaktaufnahme mit Kunden und Interessenten verlagerte sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf digitale Kanäle. Welche Anbieter sich derzeit am besten im Netz positioniert haben, untersuchte jetzt das Marktforschungs- und Beratungsinstitut Heute und Morgen in seinem neuen „Techmonitor Assekuranz“.

Die Kölner befragten rund 1.500 Bundesbürger, inwiefern sie innerhalb der vorigen sechs Monate Kontakt zum Thema Versicherungen hatten. Dabei unterschieden sie 19 digitale Touchpoints wie beispielsweise Banner-Werbung, E-Mail-Kontakte, Homepage-Visits oder auch der Login in Kundenportale. Aus den Einzelergebnissen für insgesamt 14 große Versicherungsunternehmen ermittelten sie einen „Digital-Touchpoint-Index“ (DTI).