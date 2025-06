Die digitale Rentenübersicht (DRÜ) soll allen Verbrauchern den individuellen Stand ihrer Altersvorsorge verdeutlichen. Das staatlich betriebene Portal, in das sich jedermann mit einem eigenen Zugang einloggen kann, soll seinen Nutzern einen transparenten Überblick über alle individuellen Ansprüche aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge verschaffen. Zugehörige Verträge sollen an diesem Ort versammelt werden und gebündelt abrufbar sein.

Seit Anfang dieses Jahres ist das Portal in Deutschland für jedermann nutzbar.

Was Verbrauchern beim Überblick über Finanzen und Versicherungen helfen soll, kann auch Finanz- und Versicherungsvermittlern nutzen. Denn in der Übersicht stehen viele Informationen, die auch in Beratungsgesprächen abgefragt werden müssen. Nur: Ist der Einblick in die digitale Rentenübersicht der Kunden für Vermittler auch verpflichtend – muss sich also jede Vermittlerin und jeder Vermittler diese Informationen von Kunden unbedingt ansehen, oder reicht es aus, die Kunden nach den Angaben zu fragen?