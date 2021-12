Digitale Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung Fonds Finanz arbeitet mit Neodigital zusammen

Der digitale Schaden- und Unfallversicherer Neodigital und der größte Maklerpool Deutschlands Fonds Finanz arbeiten ab sofort zusammen. So nimmt Fonds Finanz die digitalen Sach-, Haftpflicht und Unfallversicherungsprodukte von Neodigital in sein Angebot auf.

„Durch ihre digitalisierten und automatisierten Prozesse fügen sich die Produkte von Neodigital nahtlos in die breit angelegte strategische Ausrichtung der Maklerplattform von Fonds Finanz ein“, erklärt der Versicherer. So könnten beispielsweise Änderungen an Verträgen in Echtzeit durchgeführt und Dokumente mit den dazugehörigen Daten bereits nach wenigen Sekunden an den Kunden zurückgeliefert werden. Dadurch reduziere sich der Zeitaufwand des Maklers für administrative Tätigkeiten.