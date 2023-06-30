3 Säulen Digitale Übersicht zur Altersvorsorge startet

Um Berufstätigen eine Übersicht ihrer Rentenansprüche aus allen drei Säulen des Rentensystems zu bieten, hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ein staatliches Online-Portal ins Leben gerufen. Das geht nun am heutigen Freitag online.

Sitz der Deutschen Rentenversicherung ist Berlin: Die von der DRV entworfene Übersicht über alle drei Säulen der Altersvorsorge geht heute online.

Wer seine Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der betrieblicher und privater Altersvorsorge gebündelt bekommen möchte, kann sich am heutigen Freitag ab 15 Uhr bei www.rentenuebersicht.de anmelden. Bei dem Portal handelt es sich um ein seit Jahren geplante Online-Projekt der Deutschen Rentenversicherung (DRV).

Unterschiedliche Darstellungsweisen erschweren Überblick

Bisher erhalten deutsche Verbraucher direkt von den jeweiligen Anbietern einzelne Schreiben zu ihren Ansprüchen. Doch aufgrund der unterschiedlichen Darstellungsweisen fällt es vielen Menschen schwer, einen Überblick über ihre individuellen Geldleistungen im Rentenalter zu gewinnen. Mit der digitalen Übersicht sollen die Nutzer und/oder ihre Finanzberater einen möglichen Vorsorgebedarf früher erkennen können.

Das neue Online-Portal soll für die Nutzer freiwillig, kostenfrei und einfach zu bedienen sein. Ende 2022 startete der erste Praxistest des Tools. Ab heute wird es ernst: Nun können alle Bürger das neue Angebot nutzen.

Die Digitale Rentenübersicht umfasst laut DRV folgende Anwartschaften:

· Renten aus Pflichtsystemen wie der gesetzlichen Rentenversicherung,

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· die betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft (Direktversicherung, Direktzusage, Unterstützungskasse, Pensionskassen und Pensionsfonds),

· Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes,

· geförderte private Altersvorsorge (Riester-Renten, Rürup-Renten),

· private kapitalbildende Lebensversicherungen mit Auszahlungsbeginn ab dem vollendeten 60. Lebensjahr,

· Altersvorsorge-Verträge in Form von Fondssparplänen mit Auszahlungsbeginn ab dem vollendeten 60. Lebensjahr.

„Ab wann alle Ansprüche zu sehen sein werden, hängt davon ab, wann alle Anbieter von Altersvorsorge-Produkten sich an der Digitalen Rentenübersicht beteiligen“, heißt es von den Portalbetreibern. Die bisher von den jeweiligen Vorsorgeeinrichtungen versandten Informationen zu einzelnen Altersvorsorgeansprüchen erhalten Bürger auch weiterhin.