Im Mai entscheidet das EU-Parlament über den digitalen Euro. Banken warnen vor Wettbewerbsverzerrung, über 1.600 Änderungsanträge zeigen massiven Widerstand gegen die EZB-Pläne.

Kampf um die Zukunft des Bezahlens: Im Mai entscheidet das EU-Parlament über den digitalen Euro – Banken und EZB liefern sich einen harten Schlagabtausch.

Die Debatte um Europas Digitalwährung verschärft sich vor der entscheidenden Abstimmung im Mai. Während Bundesbankpräsident Joachim Nagel mit dem Versprechen einer Bargeld-Annahmepflicht wirbt, warnen Banken und Wissenschaftler vor massiven Risiken.

„Der digitale Euro ist eine Chance für Europa“, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel am 27. Januar beim ersten „Bundesbank Spotlight“, einem neuen Dialogformat, in Berlin. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil warben diese Woche mit Nachdruck für die Digitalwährung. Doch wenige Monate vor der Abstimmung im EU-Parlament wächst der Widerstand gegen die Pläne der Europäischen Zentralbank massiv.

Merz sprach von der Notwendigkeit, „unsere Abhängigkeit vom Dollarkurs“ zu verringern. Klingbeil betonte, der digitale Euro ermögliche „mehr Souveränität“. Nagel forderte „eine einheitliche europäische Bezahllösung, die Europa unabhängiger macht“.

Über 1.600 Änderungsanträge im EU-Parlament

Doch der Weg ist steinig. Zum Berichtsentwurf des zuständigen Berichterstatters Fernando Navarette sind mehr als 1.600 Änderungsanträge eingegangen, wie Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz im Gespräch mit Focus Online berichtet: „Die Verhandlungen im Parlament beginnen jetzt. Sie dürften munter und zäh zugleich werden.“

Der Berichterstatter schlägt vor, zunächst auf rein privatwirtschaftliche Lösungen zu setzen. Demgegenüber wollen viele Parlamentarier von Anfang an auf ein Zusammenspiel von öffentlichem Basisangebot und privaten Anbietern setzen. „Die Erfahrung der vergangenen 25 Jahre zeigt, dass es privaten Anbietern bislang nicht gelungen ist, eine wirklich europäische Lösung zu etablieren“, so Balz gegenüber Focus Online.

Die Abstimmung im Wirtschafts- und Währungsausschuss ist für den 5. Mai angesetzt. Balz rechnet damit, dass der digitale Euro 2029 starten wird.

Banken fürchten Wettbewerbsverzerrung

Sparkassenpräsident Ulrich Reuters sieht die Gefahr, dass der digitale Euro privatwirtschaftliche Angebote wie das neue Zahlungssystem Wero verdrängen könnte, berichtet das Handelsblatt. Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing forderte in seiner Funktion als Vorsitzender des Bankenverbands BdB, die EZB müsse die Bedenken der Branche stärker berücksichtigen.

Nagel wies die Kritik in seiner Rede zurück. Privatwirtschaftliche Lösungen wie Wero könnten von der paneuropäischen Reichweite des digitalen Euro profitieren – „eine Win-Win-Situation“.

Die Sparda-Banken warnen in einem Positionspapier, die EZB könnte „als staatlicher Akteur in den Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Zahlungsdiensten treten“. Der tatsächliche Mehrwert für Verbraucher sei „nach wie vor nicht klar belegt“.

Streit um Kosten und Haltegrenzen

Auch über die finanziellen Belastungen herrscht Uneinigkeit. Die EZB schätzt die Kosten für die Banken auf 4 bis 5,8 Milliarden Euro. Die Institute selbst rechnen mit 18 bis 30 Milliarden Euro, wie das Handelsblatt schreibt. Die Entwicklungskosten für das Eurosystem liegen bei 1,3 Milliarden Euro, dazu kommen Betriebskosten für drei Standorte in Deutschland, Frankreich und Italien.

Beim Thema Haltegrenzen befürchten Banken, dass zu viel Liquidität von den Konten abfließt. Balz erklärt jedoch, über das sogenannte Wasserfall-System würden höhere Beträge automatisch vom hinterlegten Bankkonto abgebucht.

Abhängigkeit von US-Anbietern als Hauptargument

Die Bundesbank macht die Abhängigkeit von amerikanischen Zahlungsdienstleistern zum zentralen Argument. Paypal habe knapp 30 Prozent Marktanteil in Deutschland, im Kreditkartenmarkt dominierten Mastercard, Visa und American Express. Von den 21 Euroländern hätten nur sieben ein eigenes nationales Zahlungssystem.

„Die amerikanischen Zahlungssysteme arbeiten hochprofessionell. Am Ende des Tages könnten sie aber auf Anweisung abgeschaltet werden“, warnt Balz.

Die Eile bei der Einführung hat einen konkreten Grund: Die US-Regulierung für Stablecoins treibt die EU zum Handeln, wie DAS INVESTMENT bereits im August 2025 berichtete. Der „Genius Act“ regulierte den 288 Milliarden Dollar schweren Stablecoin-Markt. Dollar-basierte Produkte von Circle und Tether dominieren, Euro-Stablecoins spielen eine untergeordnete Rolle.

Wissenschaftler sehen Nachteile überwiegen

Die Stiftung Marktwirtschaft kommt in einer Analyse zum digitalen Euro zu einem kritischen Urteil: „Bei den meisten Aspekten überwiegen die Nachteile.“ Private Zahlungsdienstleister böten bereits schnelle und benutzerfreundliche digitale Zahlungswege. Die Studie warnt vor „einer schleichenden Abschaffung des Bargeldes“ und möglichen negativen Zinsen. Zudem bestehe das Risiko von Bank-Runs.

Auf die Befürchtungen reagiert Nagel in seiner aktuellen Rede mit einer klaren Ansage: Der digitale Euro sei „als digitale Ergänzung, als digitaler Zwilling zum Euro-Bargeld gedacht und nicht als Ersatz“. Die Verordnungstexte sähen eine Annahmepflicht für Bargeld im Einzelhandel vor, ergänzt Balz.

Der digitale Euro werde für Händler allerdings eine kostengünstige Alternative zu bestehenden Zahlungsmitteln sein, betonte Nagel. Zum Schutz der Daten werde die Digitalwährung mit einem Höchstmaß an Privatsphäre entwickelt. Eine Offline-Funktion werde fast so anonym sein wie Bargeldzahlungen.

Marathon mit 30 Kilometern geschafft

Balz bewertet den Stand des Projekts gegenüber Focus Online wie folgt: „Große Projekte auf europäischer Ebene sind keine 100-Meter-Sprints. Das sind alles Marathonläufe.“ Auf die Frage, wie viele Kilometer geschafft seien, antwortet er: „Nach meiner Einschätzung haben wir die 30-Kilometer-Marke hinter uns gelassen.“

Im EU-Rat ist bislang keine Einigung in Sicht, berichtet das Handelsblatt. Der Ausgang der Abstimmung am 5. Mai gilt als offen.