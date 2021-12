Inshared kommt nach Deutschland Digitaler Kfz-Versicherer ohne Kündigungsfristen

Wer in Deutschland sein Auto versichern will, kann dies neuerdings über den digitalen Versicherer Inshared tun. Der Online-Autoversicherer aus den Niederlanden ist jetzt auch in Deutschland aktiv.



Auf der Online-Versicherungsplattform können Kunden mit wenigen Klicks eine Autoversicherung abschließen, ihre Verträge verwalten oder die Angaben ändern. Bleibt zum Jahresende noch etwas von den für Schadensfälle reservierten Beiträgen übrig, gibt es zudem eine Jahresbelohnung für alle Kunden.

„Das Prinzip ist einfach: Inshared reserviert 80 Prozent der Beiträge für Schäden, 20 Prozent fließen in die Betriebsführung“, erklärt Gabi Helfenstein, Deutschland-Chefin bei Inshared. Je weniger Schäden entstünden, desto niedriger seien die Kosten. Die Überschüsse zahle man wieder an die Kunden zurück. „In den Niederlanden konnten wir unseren Kunden so für das vergangene Jahr 4,2 Millionen Euro zurückerstatten“, so Helfenstein.



In Deutschland startet der digitale Sach- und Personenversicherer mit Kfz-Haftpflicht sowie Teil- und Vollkasko für Benziner, Diesel- oder Elektroautos. Ergänzende Produkte wie der Fahrerschutz und die Pannenhilfe können nach Bedarf dazu gebucht werden. Kündigungsfristen gibt es keine: Die Versicherung kann täglich gekündigt werden.